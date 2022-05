Akşener: Sığınmacıların bu ülkeye gelmesinin tek sorumlusu Erdoğan’dır; bu tabloyu bizzat kendisi tasarladı!

Ama bunlara artık şaşırmıyoruz. Çünkü; İktidara gelişlerinin üzerinden, 20 sene geçmesine rağmen; Ne Sayın Erdoğan, ne de birlikte çalışmayı seçtiği, bu fevkalade nitelikli arkadaşlar; bir türlü, devlet kavramını özümseyemediler. Bir türlü, cumhuriyet ile barışamadılar. Bir türlü Atatürk’ü anlayamadılar, O’nun büyük vizyonunu kabullenemediler.

İktidarda oldukları süre boyunca; Devlet kurumları, Sayın Erdoğan’ın kişisel mülküne, Kanunlar ise, onun ağzından çıkacak iki kelimeye indirgendi. Hâlbuki devlet, onu yöneten kişilerden bağımsız, soyut bir kavramdır. Devletin ruhunu, kanunlar ve bu kanunları uygulamakla görevli, kurumlar oluşturur. Ve bir devlet, kendi egemenlik sahası içinde, kanunlarını uygulayabildiği kadar devlettir.

İşte cumhuriyetin, “Kişi otoritesine dayalı onur anlayışından, Yasa ve kurallara dayalı onur anlayışına geçiş” dönemi, Ak Parti’nin becerikli ellerinde, tam tersi yönde işlemeye başladı. Devletimiz, olabildiğince zayıflarken, kişiler güçlendi.

Karşımızda; Adeta 14’üncü Louis gibi; “Devlet benim.” diyen bir Sayın Erdoğan var. Karşımızda;

Türkiye Cumhuriyeti’nin kanunlarını ve kurumlarını, herkesten önce ihlal eden, ve bunu kendinde hak gören bir iktidar var.

Karşımızda, kendisi kanuna uymak zorundayken; kanunu kendisine uyduran, istediğini kayıran, istediğini cezalandıran keyfi ve hoyrat bir zihniyet var.

Karşımızda; ülkedeki kurumsal devlet yapısını ortan kaldıran, ve kendisini devletin yerine koyan, ucube bir yönetim anlayışı var.

Değerli dava arkadaşlarım; biz bugün, sadece bir siyasi partiyle değil, devlete karşı alınmış, bir tavırla mücadele ediyoruz. Devletin soyut kişiliğini öldürüp, Onun yerine, Sayın Erdoğan’ın biyolojik bedenini koyan, bir tavırla mücadele ediyoruz. Bürokrasiden, medyaya, hatta iş dünyasına kadar her alanı, Erdoğancıkların istila ettiği, Cumhuriyet kanunlarının yerini de, Sayın Erdoğan’a sadakatin aldığı, bir tavırla mücadele ediyoruz.

Maalesef artık bugün, Türkiye’de, ne modern bir devletten, ne de eşit vatandaşlıktan bahsedemeyiz. Bunun çok acı bir örneğine, geçtiğimiz günlerde Adana’da şahit olduk. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan, başörtülü bacıları konusunda çok hassastır. Her fırsatta, başörtülü kadınlarımızın hakkından hukukundan bahseder. Biz sanıyorduk ki; Sayın Erdoğan için bu ülkenin tüm dindar kadınları birer kız kardeştir. Başı açık kadınlarımız için ne düşündüğü zaten İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla ortadadır. Meğerse işin aslı öyle değilmiş…

Meğerse, başörtülü olmak, dindar olmak, Müslüman olmak, Sayın Erdoğan’ın bacısı olmak için, yeterli bir kriter değilmiş. İşte biz Adana’da, tüm çarpıcılığıyla aslında bu gerçeği gördük. Adana’da yaşananlar, bize gösterdi ki; Sayın Erdoğan’ın bacısı olmak için, başörtülü olmaktan önce, kendisine tabi olmak gerekliymiş. Yani asıl mesele, dindar olmak değil, yandaş olmakmış. Başörtülü kadınlarımızın hukuku, Ak Parti’ye oy verdikleri sürece kutsalmış… Yani; “Oyunu basarsan baş tacısın, itiraz edersen copu yersin”miş… Hey gidi hey… Yunus ne güzel söylemiş: "Zulm ile abad olanın, ahiri berbad olur." Bu ülkenin dindar kadınlarının omuzlarında iktidara gelip, o kadınları, coplatarak iktidardan çekip gitmek… Şu ironiye bakar mısınız? Geçekten ibretlik. Hani bağırıyor ya boğazından ses çıkara çıkara 'Kimler kimlerle berabermiş... İşte burada görüyoruz. Demek ki ettiğini görmeden ahirete görmek yokmuş.

"Putin’in, Çar olma hayali, Rusya’yı bataklığa sürükledi"

Değerli dava arkadaşlarım; biz bu hastalıklı tavrın; memleketimizin huzurunu, milletimizin geleceğini, tehlikeye attığını biliyoruz. bir kişinin, kendi iradesini, devletin, bütün kurumsal yapısının üstünde konumladığı bir anlayışın, mutlaka çuvallayacağını biliyoruz. Şahsi hırslarına kapılanların, hem kendi milletine, hem de diğer milletlere yaşattığı acıları, dünyanın her yerinde görüyoruz.

Mesela Rusya’ya bakalım. Rusya’nın, tüm uluslararası hukuk normlarını hiçe sayarak, Ukrayna’ya yönelik, acımasız ve kanlı işgal girişimine bakalım. Putin’in, Çar olma hayali uğruna, Rusya’yı sürüklediği bataklığa bakalım.

Kiev’in, 48 saat içinde düşmesini bekleyenler, neredeyse bir ayını dolduracak bir savaşın içindeler. Ukraynalılar, çok zor koşullarda gösterdikleri mücadeleyle; tüm dünyaya, iki temel tarihsel gerçeği hatırlatıyor. Birinci gerçek; saldırgan, maddi açıdan ne kadar güçlü olursa olsun, bağımsızlığa inanan ve bu uğurda mücadele eden bir milletin, kaybetmesi mümkün değildir. Ukraynalıların mücadelesi, Rusya’yı, her geçen gün, batağa saplamaya devam ediyor. Bugün Ukrayna’da yaşanan şey, işte budur.

"Putin her şeyi biliyor, bunu bir algoritma olarak her yere koyun"

İkinci gerçek ise; Devleti kendiyle eş gören bir tiranlığın; akıl ve uzmanlık gereken konularda, mutlaka işleri batıracağıdır. Bunların ortak özelliği, bu bahsettiğimiz yöneticilerin... Sultancıl popülist liderler deniliyor, diktatörlükle otoriterlik arasında gidip gelen... Bir insan her şeyi bilemez be kardeşim! Putin her şeyi biliyor, bunu bir algoritma olarak her yere koyun. Çünkü tiranların, gerçeklik algıları bozuktur. Çünkü tiranlıklarda, kimsenin gerçekleri söylemeye cesareti yoktur. Tiranların da zaten, o gerçeklere ihtiyacı yoktur. Onların; Yalaka danışmanlara, partizan bürokratlara ihtiyaçları vardır. Bu yüzden de, ne kendi milletlerine, ne de insanlığa, yarar sağladıkları görülmemiştir.