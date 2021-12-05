İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Muhteremlerin seçim zamanı 'Oh' çekerek oy aldığı bir düzeni yıktık biz" dedi.

Akşener, Ankara'da üye katılım töreninde konuştu. Akşener, "Kadınlarımızın da çok büyük fedakarlıkları var. Ben bir kadın politikacı ve genel başkan olarak yine bugün bedenim kaşım gözüm üzerinden vurula vurula bir hâl oldum. Manevi manada söylüyorum. Benim üzerimden vurulan kadınlarımız var nelere direndiğinizi biliyorum Allah razı olsun. Hiçbir ülkede kadınların seçme seçilme hakkı olmadığı bir dönemde bu hakkı hakkın kabulü olarak rahmetli Atatürk tarafından teslim edildiği bir gün bugün." ifadesini kullandı.

Akşener şunları kaydetti:

"Türk kadını ister Osmanlı’nın son dönemi ister cumhuriyetin başı üstüne düşen her şeyi yapmıştır ve zannedilenin aksine politik bir duruşu da vardır. İstiklal mücadelesi esnasında müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin batı kanatlarında Avrupa şehirlerini bildiri yağmurlarına tutarak oradaki parlamento ve halkı Türkiye lehine davranmalarına zorlamışlardır. Bunlardan sonra da Atatürk kadınların hakkını teslim etmiştir. Hakkı hakka teslim etmiştir. Sene-i devriyemiz kutlu olsun.

Biz olmayan yapılmayan işleri yaptık yapmaya devam ediyoruz. Bir de rahatları bozuyoruz. Benim rahmetli anam ilkokul üçe kadar okumuş bir kadındır, bana derdi; Kızım rahatları bozuyorsunuz.

Biz yeni bir anlayışın temsilcileri olarak buradayız. İnsan odaklı, seçmen odaklı siyaset uzun bir zamandır yapılmıyordu. Neden birbirimize kötü baktığımız, niçin birbirimize küstüğümüzün belli olmadığı, buna karşılık muhteremlerin seçim zamanı “Ohh” çekerek oy aldığı bir düzeni yıktık biz. Muhteremleri yoruyoruz biz. Millet bizi çağırıyor söz gerçektir"