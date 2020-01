Akşener, Mardin'de tespih ve gümüş küpe satın aldı

Ümit KOZAN-Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileri ile birlikte geldiği Mardin\'de çarşı esnafını gezerek alışveriş yaptı. Tespih kullanmamasına rağmen zengin bir koleksiyonu olduğunu belirten Akşener, bir tespih ve el işlemeli gümüş bir çift küpe aldı. Akşener, kendisini takip eden kadın gazetecilere de aldığı kolye ve küpeleri hediye etti.

Sabah saatlerinde THY\'nin tarifeli uçağı ile Mardin\'e gelen Akşener ve genel başkan yardımcıları, partililer ve çok sayıda kişi tarafından karşılandı. Bir otelde partililer ile bir araya gelen Akşener, çarşı esnafını gezdi. Türkiye\'nin her iline giderek esnaflar yerinde sohbet edip onlara yakın olacağını belirten Akşener, esnafı yüz yüze dinleyeceklerini söyledi. Tarihi Kuyumcular Çarşısı esnafını ziyaret eden Akşener, girdiği her kuyum esnafına, siftah yapıp yapmadığını sordu ve siftah yapmayanlardan alışveriş yapmayı tercih etti. Ziyaret ettiği bir esnaftan tespih ile el işlemeli gümüş bir çift küpe alan Akşener, aslında tespih kulanmadığını ancak çok iyi ve zengin bir tespih koleksiyonu olduğunu belirtti. Kuyumcu esnafından satın aldığı kolye ve gümüş küpeleri, kendisini takip eden kadın gazetecilere hediye eden Akşener her esnafa, \"Sizden oyunuzu alabilecek miyiz?\" diye sormayı da ihmal etmedi. Bu soru karşısında esnafların da cevap vermediği bazılarının ise gülerek karşılık verdiği görüldü.

Kasımiye Medresi\'nde de incelemelerde bulunması beklenen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra toplananlara hitaben konuşma yapması bekleniyor.

