Akşener: Mansur Bey bizi tercih ederse memnun olurum

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile yürüttükleri yerel seçim iş birliği çalışmaları kapsamında bir yandan Ankara’da kendi adaylarının desteklenmesini isterken, Mansur Yavaş’ın Ankara adaylığı için de “Öncelikli tercihinin CHP olduğu anlaşılıyor” dedi.

CHP ile İYİ Parti arasında süren görüşlelerde 14 büyükşehirde ittifak yapılması gündeme gelmişti. Bu iller Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya, Manisa, Bursa, Denizli, Eskişehir, Ordu, Samsun, Muğla, Aydın olarak eçiyordu.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a konuşan Akşener, konuyla ilgili değerlendirme yaparken “CHP 14 büyükşehirden İzmir, Muğla, Aydın, Tekirdağ ve Balıkesir’i masaya getirmek istemiyor. Geriye dokuz il kalıyor. Üzerinde çalışacağımız işte bu dokuz büyükşehirdir” dedi.

“İstanbul ve Ankara’da hakkaniyetli bir çözüm bulmamız gerekiyor” diyen Akşener, Mansur Yavaş’ın Ankara adaylığı hakkında şunları söyledi:

“Mansur Bey’le ben hiç görüşmedim. Arkadaşlardan gidip gelenler var. Daha önce de söylemiştim, Mansur Bey bizden aday olmayı tercih ederse memnun olurum. Ancak kamuoyuna yaptığı açıklamalara bakılırsa Mansur Bey’in öncelikli tercihinin CHP olduğu anlaşılıyor. Bakalım görüşmelerde nasıl bir noktaya varılacak.”