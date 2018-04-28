Akşener: Kılıçdaroğlu, aklındaki ismi söyledi; o bilgi benim namusumdur

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen günlerde partisini ziyarte eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine CHP'nin cumhurbaşkanı adayını söylediği haberlerine ilişkin olarak, "Evet, aklında olan bir isim geçti. Ama o bilgi benim namusumdur" dedi.

Akşener, konuyla iligili olarak, "Partideki arkadaşlarımla, en yakınlarımla bile paylaşmadım" diye konuştu.

Sözcü'den Özlem Gürses'e konuşulan Akşener, 24 Haziran'da gidilecek erken seçimlere girebilmesi için CHP'den partisine geçen 15 milletvekilline dair, "Grup, kendimi bedavadan aday göstermek için bir hamle değil, tıkanmış demokrasinin CHP'nin yüksek düşüncesiyle yaşama dönme çözümü" diye konuştu.

Seçimlerin ikinci tura kalabilmesi ihtimalinde CHP'nin adayını destekleyeceklerini belirten Akşener, "Partiyi kurmadan zaten ilan etmiştim, bir kez daha söyleyeyim; diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ikinci tura kaldı, şüphesiz ki her türlü gücümüzle destekleyeceğiz!" açıklamasında bulunudu.