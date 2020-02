Akşener: İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak yapacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçime ilişkin \"İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak yapacak. Biz, ittifakı milletimizle yapacağız\" dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin TBMM\'de düzenlenen grup toplantısında konuştu. Akşener, FETÖ\'nün her yerde olduğunu belirterek, \"Ahtapot gibi her tarafı sarmış bu örgütün siyasi ayağının olmaması mümkün mü? Mesela; bu ihanet şebekesinin hiç milletvekili yok muydu? Hiç grup başkanvekili yok muydu? Hiç bakanı yok muydu? Hiç genel başkan yardımcısı yok muydu? Milletimiz bu sorulara cevap istiyor. Bu yüzden İYİ Parti olarak örgütün siyasi ayağı araştırılsın, diye verdiğimiz önerge; AK Parti ve MHP\'nin oylarıyla reddedildi. Ama bakın bunu diyenlere \'Tunceli\'de askerlerimizin donarak şehit olmasını araştıralım\' dediğimizde HDP\'yle aynı oyu kullanıp, \'Hayır\' diyorlar. İYİ Parti\'nin önergesine \'Evet\' demek; size ağır geliyorsa buyurun siz getirin, biz evet diyelim\" diye konuştu.



\'YORULDULAR, YORDULAR\'

Konuşmasında ekonomik gelişmelere de değinen Akşener, \"Ekonomik güven endekslerinin tamamı geriliyor. Konkordatoların ardı arkası kesilmiyor. Fabrikalar yanıyor. \'Dünyanın ilk 10 ekonomisine gireceğiz\' diyorlardı, ilk 20\'deki yerimizi bile kaybetmek üzereyiz. Üretim sıfır, tüketim sıfır, elde var, sıfıra sıfır. Şimdi, buradan aziz milletime soruyorum; çarşıda-pazarda fiyatlar, 4 ay öncesine göre daha mı ucuz? Bir alışveriş merkezine gidip, hiç düşünmeden alışveriş yapabiliyor musunuz? Benzin, mazot, doğal gaz 4 ay öncesine göre daha mı ucuz? Bu yıl okula başlayan evladınız için geçen yıldan daha mı az harcadınız? Servis ücretleri, defter, kalem, silgi daha mı ucuz? Yarına dair kafanız daha mı rahat? Bunların hiçbirine \'Evet\' diyemiyorsanız artık vakti gelmiş demektir. Geldikleri günden daha kötü durumda bir Türkiye var artık. Vakti gelmiş demektir. Yoruldular, yordular. Harun gibi gelip, Karun gibi zengin oldular\" dedi.



\'İKTİDAR MAZERET BULMA YERİ DEĞİL\'

Sosyal yardımların kesileceğini öne süren Meral Akşener, şunları kaydetti:

\"Dış borçla özel sektöre fahiş fiyatlara yaptırdığınız havaalanı, hastane, köprü ve otoyolları, topladığınız vergilerle yapmış gibi konuşuyorsunuz. Ayıptır ayıp. Köprü yapan müteahhitte, geçiş garantisi, havaalanı yapana uçuş garantisi verdiniz. Ne uçtunuz be kardeşim. Enflasyon olursa ne olur? Fakir daha fakir olur. Gelir dağılımı daha da kötüleşir. Enflasyon vatandaşımızı kemirir, bitirir. Bu enflasyon oranlarıyla yatırım olmaz, kimse yatırım yapamaz. Bu canavarı durdurun. Demedi demeyin, gittiğimiz yolun sonu uçurum. Bu sebepten oldu, şu sebepten oldu; mazeret aramayın. İktidar mazeret bulma yeri değildir. İktidar, dediğini yapma yeridir. Ya bir yol bulun ya da yoldan çekilin. Burs bekleyen çocuklarımıza \'bedavacı\' diyor. Kendi çocuklarını nasıl okuttu unuttuk mu? Ayıptır. Ben size söyleyeyim; sosyal yardımları kesecek, onun yolunu yapıyor. Hem elektrikçi hem elektronikçi hem muslukçu hem forvet hem orta saha hem defans hem kaleci hem futbolcu hem basketçi hem yüzücü hem tenisçi hem doktor hem mühendis hem de ekonomist. 81 milyon içinde kimse kalmamış, bütün kabiliyetler bunda toplanmış. Kalanı da damada dağıtılmış.\"



\'KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KALMAYACAK\'

Meral Akşener, Sayıştay raporlarına ilişkin \"Sayıştay\'ın raporları yayımlanıyor, biliyorsunuz. Son dönemde o kadar çok yolsuzluk rapor edildi ki takip etmekte zorlanıyoruz. İş, Sayıştay raporu olmaktan çıkıp, yolsuzluk ansiklopedisine döndü. AK Parti\'nin çay bahçesine çevirdikleri yargının, tek bir adım bile attığı yok. Türk yurdunu kılıç hakkı gibi gören Allah\'tan korkmaz, kuldan utanmaz, yüzü kızarmaz bir güruh, insafsızca ülkeyi yağmalamaya devam ediyor. Bugün Erdoğan\'ın gölgesine sığınıp, yakayı kurtardığını zannedenler, şunu akıllarından çıkarmasınlar: İYİ Parti iktidarında hırsızlık olmayacak, yolsuzluk olmayacak, rüşvet olmayacak. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak\" diye konuştu.



\'O HELEN\'İ HEMEN GÖREVDEN ALIN\'

Konuşmasında Uganda Büyükelçisi\'nin \'Cumhuriyet Resepsiyonu\'nda giydiği kıyafeti de eleştiren Akşener, \"Uganda Büyükelçisi olarak atadıkları hanımefendi, Türk milletini temsil ettiğini unutmuş. Yunan mitolojisindeki tanrıça Helen\'in kıyafetini giyiyor. Katibine de Zeus kılığını uygun görmüş ve bunu Türk milletinin Yunan\'a karşı savaş kazanarak kurduğu cumhuriyetin resepsiyonunda yapıyor. Aslında şaşırmıyorum. Gerektiğinde papaz elbisesi bile giyebileceğini söyleyen birinin atadığı rektör, Allah\'a şirk koşuyor ve hiçbir bedel ödemiyorsa atadığı büyükelçi de Yunan mitolojisinden kıyafet beğenir. Saraya sesleniyorum; beyler kendinize gelin. Geri çağırmak, soruşturma açmak falan yetmez. Tarihin gerçeklerinden, milletin değerlerinden utanmayan o büyükelçiyi, düzeltiyorum, o Helen\'i hemen görevden alın\" dedi.



\'İTTİFAKI MİLLETİMİZLE YAPACAĞIZ\'

Meral Akşener, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimle ilgili ise şunları söyledi:

\"Ben size bir sır vereyim mi? Şuraya yazın. AK Parti ile HDP birlikte yol yürümeye başladı bile. Nerden anlıyoruz? Yine saman altından su yürütüyorlar. El altından İYİ Parti\'ye kurdukları tezgahtan anlıyoruz. \'Milliyetçi değilim\' diyen; ama milliyetçi oylara da göz diken AK Parti\'nin işine en çok yarayacak şey nedir? Bizi bunlarla yan yana göstermek. Bu mümkün mü? Değil; ama bir bakıyoruz HDP sözcüleri, tam da bu ihtiyaç hasıl olmuşken, bir açıklama yapıyor ve \'Yerel seçimler için AK Parti ve MHP dışındaki partilerle görüşmelerimiz sürüyor\' diyor. \'AK Parti ve MHP dışındaki partiler\' diye yuvarlarsan aralarında İYİ Parti de var sanılacak.

İşte bu tam bir AK Parti ağzıdır. Tam da terör örgütünün siyasi ayağının ağzıdır. Bunlar, tıpkısının aynısıdır. Ceplerinde bir avuç çamurla dolaşırlar. Bir kez daha en yüksek perdeden sesleniyorum; bu tezgahları geçin artık. Birbirinize pas vererek, İYİ Parti\'nin yoluna taş koymayı bırakın artık. Evet, İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak yapacak. Kiminle yapacak biliyor musunuz? Biz ittifakı, milletimizle yapacağız.\"

