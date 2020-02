Akşener: İYİ Parti, seçime girmeye hak kazanmış siyasi partidir (3)

AKŞENER, PARTİSİNİN İL BİNASINI AÇTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DP\'den İYİ Parti\'ye geçen Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı\'ya rozet takma töreninin ardından partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını yapmak üzere Muğla\'nın merkez ilçesi Menteşe\'ye geldi. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki İl Başkanlığı binası açılışı öncesi partililer, trafiğe kapalı caddeyi doldurdu. \'Şahlandık gelipduruz\', \'Ev yaparsan tuğladan, ablanın oyları Muğla\'dan\', \'99.999 imza Muğla\'dan, gerisini diğer iller buluversin gari\', \'Abileri çok korkuttun be abla\', \'Cumhurbaşkanı Meral Akşener\', \'Muğla ablasını sevdi gari\' yazılı dövizler dikkat çekti.

Alana gelen ve parti otobüsü üzerinden halka seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şunları kaydetti:

\"Siz bugün burayı bu şekilde doldurarak, şereflendirerek bizleri öyle bir vebal altında bıraktınız ki bu vebali taşımayı, bu vebali Hakk\'a ulaştırmayı Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin inşallah. OHAL\'de, 24 Haziran\'da bir seçim kararı alındı. Bu karar İYİ\'lerin önünü kesmek için alındı. Ama biz, demirden korksaydık trene binmezdik. Bu abilerin korktuğunu biliyordum da bu kadar korktuklarından haberim yoktu. Korku dağları sardı ve siyaset istismarcıları her türlü hileyi hurdaları yapmayı göze aldılar. Ama yapamayacaklarını bildikleri için bir an evvel, paldır küldür seçime gidelim de \'İYİ Partililer hazırlıksız yakalansın\' dediler. Ama yine aldandılar. Bu tek adam sistemine gidişin ne kadar problemli olduğunu siz gördünüz. 16 Nisan\'dan bugüne kadar hani Türkiye uçacaktı, kaçacaktı, aşacaktı. Hani Türkiye\'de OHAL kalkacaktı? Hani Türkiye\'de her şey yolunda gidecekti? Pinokyo gibi burunlarınız uzadı hepinizin. Dürüstçe, erkekçe \'Ben bu kadından, partisinden korkuyorum\' desene. Korku dağları sardı. Bugün Türkiye\'de büyük bir yönetim boşluğu var. Şimdi \'24 Haziran\'dan sonra bu işler bitecek\' diyor. Bu ülkede yönetim boşluğu var ki OHAL var. FETÖ mücadelesi yaptıklarını iddia ediyorlar, bir bakıyorsunuz damatlar kaçak. FETÖ ile devleti paylaşmışsın, şimdi yapacağın bir şey yok.\"

\'EKONOMİDEKİ İSTİKRARSIZLIĞIN NEDENİ YÖNETİM EKSİKLİĞİ\'

Muğla\'nın yandaş kayırmalar nedeniyle turist alamadığını ileri süren Akşener, \"Dolar 4 lirayı, euro 5 lirayı aştı, mazot 5.5 lira, benzin 6 lira ve kur meselesini de küresel güçlere bağladılar. Hani bizim dolarla alakamız yoktu? Dolayısıyla ekonomideki bu bozukluğun sebebi de yönetimdeki eksikliktir. Muğla tarım ve turizmle geçinen ve hayatını idame ettiren bir şehrimiz. Turizmdeki yanlışlıklar, turizmdeki yandaş kayırmalar, turizmde yeşilin katledilmesi, doğaya sıkan kurşunlar sebebiyle Muğla bugün istediği kadar turist alamıyor. Domuz yemiyle beslenmiş hayvanları ithal edip buradaki vatandaşlarımıza yedirmekten en ufak bir utangaçlık duymuyorlar. Mısır şurubunu ABD\'den, soğan ve sarımsağı Çin\'den ithal ediyoruz. ABD çiftçisi mazotu Türk parası ile 1.5 liraya kullanıyor, buradaki çiftçi 5.5 liraya\" diye konuştu.

\'İYİ PARTİ SEÇİME GİRECEK\'

\"İYİ Parti seçime giremez, diyorlar. Hele bir cesaret edin de görün bakalım ne oluyor\" diyen Akşener, şunları söyledi:

\"Biz seçime gireceğiz. En hazırlıklı, en dinamik partiyiz. 5.5 ayda bütün teşkilatlarımızı tamamladık, kongrelerimizi yaptık. Sadece ben bugün 53\'üncü ildeyim, yarın 54\'üncü ili gezmiş olacağım. Yani 81 ili ikinci kere dolaşacağız. Bir dedikodu daha var. \'Parti kuramaz\' diyorlardı kurduk Allah\'ın izniyle. \'Kongre yapamaz\' dediler, vallahi nasıl bir kongre yaptık? 24 yıldır politika yapıyorum, AKP de dahil ben böyle kalabalık bir kurultay görmemiştim. Zaten ip o zaman koptu. 1 Nisan korkudan öldürdü abileri. Deniliyor ki bunlar sandıkta hile yapar. Ama o hileyi yaptırmayacağım. Gökyüzünü, Türkiye\'yi dar edeceğim. Dolayısıyla sizden bir istirhamım var. Partimiz sandığı koruma konusunda hazır. Ama aziz Muğlalılar, özellikle gençler, genç kadınlar, sizi sandık başlarında müşahit olarak, gözlemci olarak görmek istiyoruz. Aynı zamanda partimizi de kontrol edeceksiniz. Söylemeye çalıştığım şey şu; sandıklarda hile yapmaya çalışacaklar ama biz müsaade etmeyeceğiz. Hani YSK\'nın mühürsüz oylar hikayesi var ya. Bundan sonraki fasılda gereğini bu kardeşiniz, bu anneniz, bu ablanız, bu kız kardeşiniz yerine getirecek.1950\'lerin o söke söke alınan iktidarı gibi, 1983\'ün darbecilerin elinden söke söke alınan iktidarı gibi, 2002\'de kimsesizlerin kimi olarak gelen bu muhterem var ya, bu millet karar verirse Cumhurbaşkanı yapıyor. Ama aranızdan çıktı gitti, sizi unuttu. Şimdi indireceksiniz, beraber indireceğiz.\"

Konuşmasının ardından parti binasının açılışını gerçekleştiren Akşener, Muğla\'dan ayrıldı.



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)



