İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İstiklal mücadelesinde biz kadınlar varız. Belediye hizmetlerinde de biz varız. Elbette bu partili cumhurbaşkanlığı meselesi değiştikten sonra rekabet etmeye hakkımız olacak. Ama bugün birbirimizin ayağının üzerine basmayacağız" dedi.

Kocaeli’de girişimci kadınların yeni iş fikirleri geliştirmesini sağlayarak üretimde katma değer yaratmalarını amaçlayan İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM), bugün törenle hizmete girdi. İzmit Belediye Başkanı CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet’in ev sahiplinde yapılan törene, CHP ve İyi Parti’den milletvekilleri ile çok sayıda yönetici, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve vatandaşlar katıldı. Akşener, açılış öncesinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte Atatürk Müzesi’ni de ziyaret etti.

Canan Güllü: Bugün, o hayalin vücut bulmuş halini gördüm

Programda konuşan Canan Güllü, “Bundan yaklaşık 10 ay önce buraya bir protokol imzalamaya geldim. Fatma Hanım ile protokolü imzaladığımda bana İZGİM hayalinden bahsetti. Bugün, o hayalin vücut bulmuş halini gördüm. Bütün hayalimiz, yerel yönetimlerdeki kadının temsilinin bütün ülkeye ve Meclis’e taşınması. Bugün burada bulunmak benim için çok önemli. Kadın mücadelesinin yılmaz bekçileriyiz. Kadınlar ile omuz omuza olacağız ve bundan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Hürriyet: Kadın dostu İzmit

Güllü’nün ardından konuşan Fatma Kaplan Hürriyet, ilk olarak Gaziler Günü’nü kutladı ve şöyle devam etti:

“Bildiğiniz gibi geçen hafta Çınar Çocuk Evi’ni Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla açtık. Şimdi burada da İZGİM’in açılışını Sayın Meral Akşener’in katılımıyla yapacağız. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz zaman önceliğimizin kadınlar ve çocuklar olduğunu söylemiştik. Kadınlara girişimcilik anlamında nasıl destek verebiliriz diye düşündük. Anne taksi, kadın istihdamı gibi projeler yaptık. Kadının elinin değdiği her yer ve her şey güzelleşir. Kadınların temel haklarının öne geçirilmesi, yaşadığı yerlerde güçlenmelerine bağlı. Kadının çalışma yaşamında eşit yer aldığı, fırsatlardan eşit yararlandığı kadın dostu kent İzmit için çalışıyoruz.

Mikro kredi imkanı

Kadınlar kendi ayakları üzerinde durabilsin, emeklerini hayata geçirsin istiyoruz. Bu merkezi anlamlı ve güzel kılan özellik, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi, kadının sosyal ve ekonomik hayata katılması için çalışmalar yapacak olması. Kadın ve çocukların ihtiyaçları bu merkezde giderilecek. Yeni iş geliştirmelerine de destek sunulacak. Girişimcilik ofisleri olacak. Kadınlara her türlü destek verilecek. Düzenli olarak eğitimler, seminerler verilecek. Kadınların kendilerine gelir getirmeleri için mikro kredi imkanı vereceğiz. Beş kadın bir araya gelerek bin ile 15 binlik kredi imkanından faydalanabilecek.

"Kadın olmak güç"

Ürünlerinin tanıtım ve pazarlanması sayesinde tüm kadınlarımıza destek olacağız. Çocuk, ergen danışmanlık hizmeti verilecek. Ailelere yönelik ücretsiz psikolog desteği verilecek. Uzman psikologlarla destek verilecek. Spor hizmetlerinden de faydalanabilecekler. Kadınlarımız, çocuklarını nereye bırakabileceklerini düşündükleri için istihdamdan uzak duruyor. Ücretsiz çocuk evi ve çocuk kütüphanesinden ücretsiz yararlanabilecekler. Kadınlar kendilerine zaman ayırmak istiyor ya da yarı zamanlı çalışmak istiyor. Buraya çocuklarını bırakabilecekler. Ortaokul ve lise öğrencileri etüt merkezlerinden yararlanabilecek. Bu merkezden yararlanan kadınlar, çocuklarını güvenli bir yere bırakabilir. İzmitli kadınlar her şeyin en iyisine layıktır. Türkiye’de kadın olmak güçtür. Her gün ayrı çaba, her gün ayrı mücadele. Biz kadınların mücadelesini kendi mücadelemiz olarak görüyoruz. Kadın olmak güç. Ama ayrıca kadın olmakta ayrı bir ‘güç’. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kadın girişimciler merkezinin herkese hayırlı olmasını diliyorum.”

Akşener: Şeffaf belediyecilik ile 57 milyon borç ödendi

Hürriyet’in ardından konuşan Meral Akşener de şunları söyledi:

“Bu ülkeyi çeşitli zamanlarda, dün, bugün ve yarın ayakta tutacak olan gazilerimize şükranlarımı teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Burada çok güzel bir tablo var. Birçok siyasi partinin temsilcileri burada. Kardeşlik hukukunun olduğu bir topluluğun karşısındayım. Şimdi bu Millet İttifakı belediye başkanları seçildikten sonra temel bir iddia vardı. Sosyal belediyecilik kavramından uzak olacakları, halka dokunan işler yapmayacakları, yandaş kayıracakları bir iddianın muhatabı oldular. Ama Allah’a şükür ki hiçbirisi, Kocaeli’de İzmit Belediye Başkanımız, İstanbul’da ilçe belediye başkanları, Ankara’daki belediye başkanlarımız sosyal belediyecilik anlayışındalar. Sizleri tebrik ediyorum. Paraya dayanan şeffaf belediyecilik anlayışınız, 57 milyon borcu ödemenizi sağlamış. Doğru ihalelerin yapılması, yolsuzluğun ortadan kaldırılmasını sağlamış. Demek ki kasamızda paramız var. Bu hizmetlerin dışında bir de 57 milyon borç ödemişsiniz.

"Parlamenter sisteme geçiş yapacağız"

Partili cumhurbaşkanlığı sisteminden önce cumhurbaşkanlığı değişikliğini sağlayacağız. Daha sonra hukukun ve adaletin olduğu parlamenter sisteme geçiş yapılacak. Türkiye, elindeki gücüyle refahın vatandaşa yayıldığı yeni bir anlayışla devam edecek. Millet İttifakı’ndan seçilmiş her kişinin bu ilkelere riayet etmesi lazım. Kocaeli enteresan bir yerdir. Türkiye’nin çok önceden kadın bir belediye başkanı seçtiği yerdir. Leyla Abla’nız, Leyla Atakan’ı seçtiniz. Sonra Fatma Kaplan Hürriyet’i seçtiniz. Aynı Kocaeli, milli mücadelede bir kadın kahramanı, Kara Fatma’yı ortaya koymuş bir şehirdir.

"Bugün birbirimizin ayağının üzerine basmayacağız"

İstiklal mücadelesinde biz kadınlar varız. Belediye hizmetlerinde de biz varız. Elbette bu partili cumhurbaşkanlığı meselesi değiştikten sonra rekabet etmeye hakkımız olacak. Ama bugün birbirimizin ayağının üzerine basmayacağız. Bugün birlikteliği sağlamak için her birimize büyük iş düşmektedir. 20 aydır bütün illeri baştan aşağıya gezdim. Gezdiğim yerlerde iki şey görüyorum. AK Parti’nin ilçe belediyeleri üzerinden oluşturduğu farklı insan zengin etme durumu oluşmuş. Yolsuzluğun önüne geçmek için gelen arkadaşlar, buralarda zenginleşmişler.

"Dışlanmışlar her partili"

O küçücük ilçelerde, illerde, belediye ile zenginleşmiş kişiler var. Zenginler var hepsi AK Partili. Bir de dışlanmışlar var. Kimisi kasketli, kimisi beyaz tülbentli, kimisinin elleri nasırlı. Kimisinin boynunda iple asılmış terlikler var. Onlar 10 yaşında çocuklar. Onlar her partili, zenginler AK Partili. Onlar Hakkari’de de aynı, bir başka şehirde de aynı. Bu vatandaşın yeter dediği bu liyakat dışı ayrımcılığı yıkmak gibi bir göreviniz var. Öte yandan Kadın Girişimciler Derneği içinde olacak her hizmetin hayırlara vesile olmasını diliyorum."