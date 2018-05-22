Akşener: İstanbul bakanlığı kuracağım

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Number One Fm ve Number1 Türk FM ortak yayınında “Gençler Soruyor, Cumhurbaşkanı Adayları cevaplıyor” programına katıldı. Gençlerin sorularını yanıtlayan Akşener, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ilk iş olarak üniversitelerin bölünmesi düzenlemesini iptal edeceğini belirtti. İstanbul trafiğine çözüm bulacağını da belirten Akşener, “Seçimden sonra İstanbul Bakanlığı kuracağım” dedi.

Sözcü'den yer alan haber göre, Akşener, gençlerin İstanbul trafiğine ilişkin soruları üzerine ”İstanbul'da trafik büyük bir sorun. Ben 2004 yılında İstanbul'dan büyükşehir belediye başkan adayı oldum. O dönem Japonya'yı Almanya'yı da inceledik. Bizde trafik konusunda yanlış yatırımlar var. Köprü ve tüp geçit çok pahalı. Fatih Sultan Mehmet ile Boğaziçi köprüsüne bakın, 4 lira idi şimdi 8 liraya çıktı. Bu köprüler yap işlet devret modeli… Yandaş müteahhitlere fiyat garantisi verildi. O köprüler o kadar pahalı ki, insanlar geçmiyor. 14 milyon geçecek araba sayısı 8 milyonda kalıyorsa, geri kalan hepimizin cebinden çıkıyor. Ardahan'daki, Şırnak'taki köprü parası veriyor. Yapılan yatırımlar çok pahalı ve İstanbul trafiğini çözmüyor. Ben seçimlerden sonra İstanbul Bakanlığı kurmayı düşünüyorum. Bu koordinasyon ve eşgüdüm için bakanlık gerekli” diye konuştu.

Akşener “Medya bağımsız mı?'' sorusuna ise, “Sermaye iktidarın emrinde, medya da korkuyor. Bir TV kanalında toplam 10 saniye benim mitingim gösterildi, onu yayına koyan gazetecilerden ikisi birden işinden atıldı. Günahtır ya…. Benim aklım çıkıyor birilerinin işinden olmasına neden olacağım diye. Medya işi yapanlarının kafasında sansür olmamalı. Sermaye ve siyasetçinin elinde esir olmamalı'' cevabını verdi. Sansür dolayısıyla en fazla mağdur edilen siyasetçilerden biri olduğunu da belirten Akşener, “Bunu sansürü sosyal medya ile aşmaya çalışıyoruz” dedi.

"İlk iptal edeceğim konu üniversitelerin bölünmesi"

Seçilmesi halinde ilk icraatının üniversitelerin bölünmesini iptal etmek olacağını belirten Akşener şunları söyledi:

“İlk yapacağım iş, ilk iptal edeceğim konu üniversitelerin bölünmesi olacak. Üniversiteler birikimle, geçmişin getirdiği bilimsel birikimle yaşarlar. Vasatın altına mahkum etmek istiyorlar. Çok büyük bir genç kitlemiz var, 25 milyon öğrencimiz var. Bu öyle büyük bir güç ki. Birinci önceliğimiz bu gençler bizim. İnsanlar liyakata göre yeteneğine göre iş bulabilecek. Buna yemin ediyorum KPSS'lerde, üniversite sınavlarında yapılan sahtekarlıkların izini süreceğim, haksız yere hakkını kaybetmiş gençlerimize o hakları yeniden iade edeceğim. Her şeyden hesap soruluyor, üniversite sorularını çalanlarla ilgili hiçbir şey yok. O haksızlıkla kazananları ballı maaş alanlara hiç dokunan yok. Haksızlık nedeniyle hakkını kaybetmiş gençlere dönen yok. Gençlerin istediği şeyler var ve bunlara çalışacağım”