Akşener: Irak sınırında tatbikat Türkiye için israf, seyreden için espri konusu

MHP'de Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak Genel Başkanlığa aday olan, ancak daha sonra partiden ihraç edilen ve yeni parti kurma hazırlığında olan Meral Akşener, hükümetin Irak Kürt Bölgesek Yönetimi’ndeki (IKYB) referanduma ilişkin tavrını 'durumu geçiştirmek' diye niteledi. Akşener, Türkiye hiçbir girişimde bulunmasıydı daha iyi olurdu. Hiç değilse muhataplarımız bizi daha akıllı ve güçlü zannederlerdi" dedi.

Yeni parti kurma hazırlığında olan Meral Akşener, Türkiye’de hükümetin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) referanduma yönelik tavrını eleştirdi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Akşener, “Ülkeyi yönetenler iddialı beyanatlar vermeseydiler ve Türkiye hiç bir girişimde bulunmasıydı daha iyi olurdu. Hiç değilse muhataplarımız bizi daha akıllı ve güçlü zannederlerdi” dedi.

“Türkiye ana aktör olmaktan çıkmıştır”

Akşener, Türkiye’nın Irak sınırında yaptığı askeri tatbikatı ise “Sınırı kapatmayıp, tatbikatı üst düzeye çıkarmak bizim için israf, seyredenler için espri konusu olmaktan öteye gitmez. Dış politikada ‘durumu geçiştirmek’ şeklinde okunur. Netice olarak, Türkiye kendi sınırlarında bile ana aktör olmaktan çıkmıştır" ifadesiyle eleştirdi.

Akşener’in mesajının tamamı şöyle:

Kuzey Irak Referandumu Üzerine

Mesele Türkiye Cumhuriyeti’nin inisiyatif alanıdır. Bugün yaşananlar dün yaptıklarımızın sonucudur. Nereden ve kimden gelirse gelsin onu daraltacak bir gelişme tabiidir ki kabul edilemez. İnisiyatif alanı ülkenin tamamı içindir.

Ülkeyi yönetenler iddialı beyanatlar vermeseydiler ve Türkiye hiçbir girişimde bulunmasaydı daha iyi olurdu.

Hiç olmazsa muhataplarımız bizi daha akıllı ve güçlü zannederdi.

Sınırı kapatmayıp, tatbikatı üst düzeye çıkarmaz bizim için israf, seyredenler için espri konusu olmaktan öteye gitmez. Dış politikada “durumu geçiştirmek” şeklinde okunur.

Netice olarak:

“Türkiye kendi sorunlarında ve kendi sınırlarında bile ana aktör olmaktan çıkmıştır.”

Akşener daha sonra eski MHP Milletvekili Lütfi Türkkan’ın CHP’li Aytun Çınar’ın TBMM’de yaptığı bir konuşmanın videosunu eklediği mesajını “Bugün yaşanılan her şeyin sebebi malum ortakların ticareti devam edebilsin diyedir. Barzani’nin petrolünü kimler taşıyor?” notuyla paylaştı.

