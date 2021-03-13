Akşener’in sert çıkışı, iktidarın İyi Parti ümidinin suya düşmesi anlamına mı geliyor?

T24 yazarı Hakan Aksay’ın Tele1’de hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programının bu akşamki bölümünde iktidarın son dönemdeki çeşitli saldırıları ve muhalefetin direnişi ele alınacak.

21.00-23.45 arasında yayınlanacak olan programın konuları arasında şunlar sıralanıyor:

- İktidar, muhalefette aradığı çatlağı bir türlü bulamıyor.

- DEVA Partisi’nin birinci yılı neler gösterdi?

- Meral Akşener’in çıkışı, iktidarın İYİ Parti umudunu suya düşürdü mü?

- Levent Gültekin’e saldırı ve sonuçları.

- Kadına yönelik şiddet durmuyor.

- Akkuyu’da bir açılış daha: Rusya ile ilişkiler nerede gidiyor?

- Mısır, Körfez ülkeleri ve Suriye politikaları gözden mi geçiriliyor?

- Leman Sam esip geçmeyi anlatıyor.



Program konukları: DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, gazeteci Levent Gültekin, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, Rusya uzmanı Aydın Sezer ve şarkıcı Leman Sam…

Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programı her cumartesi akşamı saat 21.00’de Tele1’de...