Akşener'in de içinde bulunduğu uçak kazadan önce iki kez pisti pas geçmişti; "Dehşetli bir türbülanstı, uçakta panik yaşandı"

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Genel Başkan Meral Akşener ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı iki kez pas geçen uçakta yaşadıklarını anlattı. Dikbayır, "Dehşetli bir türbülanstı, uçakta panik yaşandı" dedi.

HaberTürk TV’de Gün Ortası programında açıklamada bulunan Dikbayır, dün saat 17.25'te Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan THY uçağıyla İstanbul'a hareket ettiklerini söyledi. Dikbayır, "İstanbul’a on beş dakika kala uçak türbülansa girdi. Dehşetli bir türbülanstı, uçağın içinde de biraz panik oldu. İki kez denedi pilot, daha sonra Ankara’ya dönüş yapma kararı aldı. O arada da diğer uçak inmiş ve maalesef bu kaza meydana gelmiş." diye konuştu.

Uçağın pilotuna teşekkür eden Dikbayır, "Türbülansa gireceğimizi pilot zaten belirtti, uçaktaki panik havasını aza indirmek için. Pisti iki kez pas geçtikten sonra anons yaparak Ankara’ya dönüldüğünü açıkladı" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in içinde bulunduğu uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyerek Ankara'ya geri dönmek zorunda kaldı.