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Akşener'in de içinde bulunduğu uçak kazadan önce iki kez pisti pas geçmişti; "Dehşetli bir türbülanstı, uçakta panik yaşandı"

06 Şubat 2020 12:40

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Genel Başkan Meral Akşener ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı iki kez pas geçen uçakta yaşadıklarını anlattı. Dikbayır, "Dehşetli bir türbülanstı, uçakta panik yaşandı" dedi. 

HaberTürk TV’de Gün Ortası programında açıklamada bulunan Dikbayır, dün saat 17.25'te Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan THY uçağıyla İstanbul'a hareket ettiklerini söyledi. Dikbayır, "İstanbul’a on beş dakika kala uçak türbülansa girdi. Dehşetli bir türbülanstı, uçağın içinde de biraz panik oldu.  İki kez denedi pilot, daha sonra Ankara’ya dönüş yapma kararı aldı. O arada da diğer uçak inmiş ve maalesef bu kaza meydana gelmiş." diye konuştu. 

Uçağın pilotuna teşekkür eden Dikbayır, "Türbülansa gireceğimizi pilot zaten belirtti, uçaktaki panik havasını aza indirmek için. Pisti iki kez pas geçtikten sonra anons yaparak Ankara’ya dönüldüğünü açıkladı" ifadesini kullandı. 

Ne olmuştu? 

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in içinde bulunduğu uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyerek Ankara'ya geri dönmek zorunda kaldı.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Akşener’in de içinde bulunduğu uçağın Ankara’ya geri dönmek zorunda kaldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarhan, “Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapacağımız İyi Parti Genel Başkanı Sn.Meral Akşener’inde içinde bulunduğu uçak Atatürk Havalimanı’nda pist kapatıldığı için ağır risk altında Ankara'ya geri döndürüldü. Ayıptır!” ifadelerini kullandı.

Tarhan bir sonraki mesajında da, “Zor şartlarda Ankara'ya indirilen uçakta bulunan başta İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener ve tüm yolculara büyük geçmiş olsun” paylaşımında bulundu.

Dün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan kazada iniş sırasında İzmir-İstanbul seferini yapan uçak parçalandı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 180 kişi yaralandı.  

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