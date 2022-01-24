Akşener: İktidar herkesi korkutmaya çalışıyor, amaçları Sezen Aksu ve Sedef Kabaş üzerinden halkı, muhalifleri, seçmeni korkutmak

İyi Parti lideri Meral Akşener, Sezen Aksu'nun şarkısındaki sözler nedeniyle hedef gösterilmesi ve gazeteci Sedef Kabaş'ın cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin olarak, "İktidar herkesi korkutmaya çalışıyor. Bunlar kaybedeceğini anlamanın psikolojisine uygun davranışlar. Kaybedeceğini anlayan insan ne yapar; korkutmaya çalışır, güç kullanmaya yönelir. Ellerinde, tırnak içinde devlet gücü var. Hukuku da guguk yaptılar. Muhalefeti ve muhalif insanları korkutuyorlar. Amaçları Sezen Aksu ve Sedef Kabaş üzerinden halkı, muhalifleri, seçmeni korkutmak.” dedi.

Akşener, Halk TV yazarı Fikret Bila'ya konuştu.

Akşener, iktidarın yarattığı sistem ve uygulamaları gördükçe, Celal Bayar ve Adnan Menderes’in, CHP’nin tek parti yönetimine karşı açıkladıkları, 1947 tarihli “Üç Hürriyet Misakı”nı hatırladığını söyledi ve şu yorumu yaptı:

“İktidarın uygulamaları karşısında rahmetli Bayar ve rahmetli Menderes’in 1947 yılındaki Üç Hürriyet Misakı’nı açıp okudum yeniden. Tek parti yönetimi karşısında Bayar ve Menderes DP’nin kongresini toplamış ve bir komisyon raporu hazırlamışlardı. Üç Hürriyet Misakı olarak bilinen bu belge ile adil seçim kanunu, devlet başkanlığı ile parti başkanlığının ayrılması ve anayasaya aykırı kanunların kaldırılmasını istemişlerdi. Ve rahmetli İnönü de devlet adamı olarak bu üç istediği yerine getirmişti. Şimdi DP’nin devamı olduğunu söyleyen parti bu Üç Hürriyet Misakı’nı hatırlatıp, okutacak uygulamalar yapıyor.”

Akşener, son dönemde kadınlara daha sert baskılar yapıldığını da belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“İktidar herkese baskı yapıyor. Genel bir baskı politikası izliyor. Muhalefeti ve muhalifleri susturmaya çalışıyor. Bu arada kadınları daha güçsüz ve değersiz gördüğü için onlara daha acımasız baskı yapıyor. Ama kaybediyorlar. Seçmenin önüne sandık geldiğinde gideceklerini biliyorlar. Bunu bildikleri için korku salmaya çalışıyorlar.”

Akşener muhalefete düşen görevin sandığı seçmene götürmek ve sandık güvenliğini sağlamak olduğunu da vurguladı. Akşener, “Bu baskı ve korkutma hamlelerine karşı bize düşen görev sağduyulu ve soğukkanlı olmaktır. Seçmenin önüne sandığı götürmektir. Ve seçim güvenliğini sağlamaktır. Seçim güvenliği çok önemli, bunu özellikle vurguluyorum. Bunu başaracağız; sandığı seçmenin önüne götüreceğiz ve güvenliğini sağlayacağız. Bunları seçimle göndereceğiz.” diye konuştu.

Bila, Akşener'e İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ın “HDP kapatılmalı” sözlerini de sordu. Akşener, Poyraz’ın bu sözlerine açıklık getirdiğini vurgulayıp şöyle dedi:

“Uğur sözlerine açıklık getirdi. Söylemek istediği, HDP hakkında kapatılma kararı verildiği anda o süreci birlikte yürüten diğer aktörlerin de yargılanması gerekeceğiydi. O süreci tek başına HDP yönetip yürütmedi, iktidarla birlikte yürütüldü.”