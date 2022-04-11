Akşener’i ziyaret etmişti; Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ziyaretinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Yavaş, Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde buluştu.

Yavaş, görüşmelerin ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Genel Başkanlarımız Sn. Meral Akşener ve Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek, 3 yıllık görev süremizde yaptıklarımızı ve hayata geçireceğimiz çalışmaları kamuoyuyla paylaşacağımız, mayıs ayında gerçekleşecek faaliyet raporu tanıtımına kendilerini davet ettik.”

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