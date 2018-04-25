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Eğitim

Akşener: Hükümetlerin görevi üniversiteleri bölmek değil, büyütmek olmalı

"İtibarı yüksek üniversiteleri bölmek, Türkiye'nin geleceğine büyük zarar verecektir"

25 Nisan 2018 23:28

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul, Gazi ve İnönü üniversitelerini ikiye bölen tasarıya tepki gösterdi. Akşener, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada "Türkiye'nin itibarı yüksek üniversitelerini bölmek, Türkiye'nin geleceğine büyük zarar verecektir" ifadesini kullandı.

Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Hükümetlerin görevi, üniversiteleri bölmek değil büyütmek olmalıdır."

Ne olmuştu?

AKP'li milletvekilleri, 15 yeni üniversite kurulması için hazırlanan yasa tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunmuştu. Buna göre, yeni üniversiteler kurulurken 86 bin öğrencili İstanbul Üniversitesi, 62 bin öğrencili Gazi Üniversitesi, 46 bin öğrencili İnönü Üniversitesi dahil 10 üniversite bölünecek.

ETİKETLER

İyi PartiMeral AkşenerTBMM15 üniversiteİstanbul ÜniversitesiGazi Üniversitesiİnönü Üniversitesi

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