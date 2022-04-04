Akşener: Bir psikiyatriste danışmasını kendisine tavsiye ediyorum; ben hiç iyi görmüyorum Sayın Soylu’yu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, polislerin çalışma koşulları ile ilgili açıklamalarına tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için, “Niye bu hakaretleri ediyor bu arkadaşımız bilemiyorum. Bir psikiyatriste danışmasını kendisine tavsiye ediyorum. Ben hiç iyi görmüyorum Sayın Soylu’yu” dedi.

Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına bu hafta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuk oldu.

Canlı yayında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Akşener, geçtiğimiz aylarda başbakan adaylılığa ilgili yaptığı açıklamaya açıklık getirerek, "'Birliği, beraberliği sağlayabilmek için cumhurbaşkanlığı adaylığından memnun olurum' dedim."

Kılıçdaroğlu aday olursa nasıl tavır alırsınız?

Herkesin aday gösterdiği bir kişi reddedilir mi?

Biz bir sistemi değiştirmek üzerine konuşmalıyız. Bu sistemi değiştirmeye yönelik adımları zorlayacak herhangi bir davranış biçimine engel olmanın yolu ben aday değilim, tek adayla gitmek gerekir çok önemli.

Kılıçdaroğlu aday olursa seçimi kazanır mı?

Herkesin ittifak yaptığı bir aday neden seçilmesin? Tek adayla gittik, 13. cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak.

İmamoğlu ve Yavaş aday olur mu?

Hayır olmaz diye bir durumumuz yok. Kılıçdaroğlu, 6 genel başkanının inisiyatifine bıraktı işi. Orada çıkan karara uyacağız. Cumhur İttifakı bileşenleri bizim adayımızı çok merak ediyor. Bizim önceliğimiz bu sistemin değiştirilmesinde ortaklaştırılması. Tayyip Bey, düşmanlığı üzerinden bir sistem değil bu.

"Bu ülkede müthiş bir liyakat var"

Türkiye'nin parlamenter sisteme geçmesi gerektiğini söyleyen Meral Akşener, "Tek adam sistemi, ucube bir sistemdir. Bu ülkede müthiş bir liyakat var. Bu sistem halk tarafından seçildi denendi ama olmadığını gördük. Bir kişinin tüm ülkeyi yönetme ihtimali yok" ifadelerini kullandı.

"Bizim önceliğimiz..."

Akşener, "Cumhur İttifakı bizim adayımızı çok merak ediyor ancak biz adayımızdan ziyade bu yanlışlıkların düzelmesi için mücadele ediyoruz. Bu ucube sistemi değiştirmek için uğraşıyoruz. Bu Tayyip Bey'in sorunu değil. Sistemin bozukluğu tek bir ismin özelinde değildir. Sistemde değişikliğe gidilmesi gerekmektedir. Eleştirilerim Tayyip Bey düşmanlığı üstünden bir söylem değil. Sistemdeki temel sıkıntı herşeyin tek bir kişiye sorulması. Kim olursa olsun yetkilerin hepsi tek bir kişide olmamalı". ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den HDP açıklaması

Candaş Tolga Işık'ın, "Masada görünmüyor ama masada HDP'nin de olduğu söyleniyor?" sorularını Akşener'e yöneltmesinin ardından, "Bu sorulara cevap vermeme kararı almıştım ama... Aptalca bir şey var. Bizi terbiye etmek için yani İYİ Parti'yi terbiye etmek için. Bizim üzerimizden bizi terbiye etmek için o pis dil, Kürtlere hakaret halinde, küfür halinde gidiyor. Çok açık söyleyeyim HDP ile biz masada değiliz. Bunu HDP'de söylüyor zaten. O masada HDP olsa biz olmayız." dedi.

Yavuz Ağıralioğlu açıklaması

Yavuz Ağıralioğlu hakkında açıklamalarda bulunan Akşener, "Partimdeki meseleleri basın üzerinden konuşmadım hiç. Bir tanzim yaptık biz. O tanzimde şu: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık. Ben bir buçuk yıldır genç çalışıyorum. Diğer taraftan Yavuz Bey'in yerine gelen arkadaşımız milletvekili değil. Bu görev için milletvekili olan arkadaşlarımızın vakti yok. Yerine gelen Rıdvan Uz arkadaşımız, gidecek ayda bir ailesini görmek için gelecek. Bizim sistemimizin içerisinde genel başkanların atamaları ile yapılıyor, başkanlık divanı. Buradaki tasarruf genel başkan üzerinden gidiyor. Arkadaşımız kamuoyu ile paylaşmayı tercih etmiştir.

Biz merkezi temsil eden bir partiyiz. Bizlerle ilgili hep başkalarının tarifleri var. Ülkücüler tasfiye oluyor başkalarının tarifi var. Bizim tarifimiz makul bir siyaset, makul bir dil. Kişilerin aileleri ile uğraşmayan bir dilin sahibiyiz." dedi.

Erken seçim olacak mı?

Gündemde olan erken seçim iddiaları hakkında da konuşan Akşener, "Ekonomi iyi olsa yaparlar. Seçim yasası geçti. Bu seçim yasasının artılarına eksilerine bakıyorsunuz. Cumhur İttifakı'na da bir faydası yok. Bu yasanın Millet İttifakı içerisindeki partileri birbirne düşürmek için mi yapıldı konusunda düşünüyorum. Kasım ayında bir seçim kararı alınmış olsa, eski yasayla yapılmış olacak."

Asgari ücret açıklaması

"Ekonomi çok kötü olduğu için erken seçim olabileceğini düşünmüyorum. Derhal ve derhal asgari ücretin gelen zamlara göre güncellenmesi gerekiyor. Bakın, enflasyon yüzde 61."

"Ekonominin bel kemiğidir"

"Gerçek sorunların konuşulmadığı, bunlar için aksiyon alınmadığı süreçler yaşadık. Biz buna karşıyız. Hala siftahsız dükkanlar görüyoruz. Esnaf, ekonominin bel kemiğidir."

Soylu'nun sözlerine canlı yayında yanıt verdi

"Ben İçişleri Bakanı'nın aramadım doğrudur ama ben her şehit ailesini ararım. Hemen aramam başları kalabalık oluyor, bazen hemen ararım. Benim onlara baş sağlığından sonra şöyle bir söylemim olur: şöyle, şöyle haklarınız var. Telefonum şudur, birşeye ihtiyacınız olduğunda buradayız.

Bir psikiyatriste sorsak bu arkadaşın kendini hepimizin babası ilan ettiğini anlarsınız. Bu patolojik bir bakış açısı.

Sayın Soylu'nun çok tuhaf seçme gibi bir alışkanlığı var. Hep aşırı uçlarda konuşur. Erdoğan'a hırsız diyen odur. AKP'ye girdi, Erdoğan'ı övme konusunda da tumturaklı sözler sarf etti. İçişleri Bakanı bu ülkenin ciddi yüzüdür, gıybet etmez, iftira atmaz. Sayın Soylu, çok ilginç birşey yaptı 31 Mart'ta. Üsküdar Meydanı'nda Temel Karamollaoğlu ile Meral Akşener'in Kandil ile evrak imzaladığımızı söyledi. İkimizin de dokunulmazlığı yok. Bizim hukukun karşısında çıkarılmamız lazımdı. Ben kendisini mahkemeye verdim. Soylu'nun her iddiasını mahkemeye veriyorum. Tekrar söylüyorum benim dokunulmazlığım yok.

Zafiyet Hanım ne demek bilmiyorum, kendisine soracaksın. 10 bin dolar alan siyasetçiyi hukuka teslim edeceğim dedi, o gün bugündür ses yok Gıybet Bey'de.

Sayın Erdoğan'a dedimki polislerle ilgili düzenlemeyi düzelt. Bu çocukların çok çalışıyor. Bu düzeltildi.

Ben iyi görmüyorum Soylu'yu. Geçmişte birlikte çalışmış biri olarak söylüyorum."

"Ukrayna'yı işgal etti"

Putin’in söylemine davranışına baktığınız zaman kendini tarihe yazdırmaya çalışıyor. Çarlık Rusya’sının genişleme sistemini siyasetin ortağı yaptı. Durup dururken bir ülkeyi gerekçe olmadan işgal etmek çok yanlıştır. Sayın Putin ile Sayın Erdoğan'ın asimetrik bir ilişkisi oluştu.

"Doğru buluyoruz"

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasında müzakere masasının kurulmasını ve aracı olmasını değerlendiren Akşener, "Girişimleri doğru buluyoruz" dedi.

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala açıklaması

Akşener, "Hukuk kısmını yeterince bilmiyorum ama inanılmaz bir şaibe yaratma sistemi var iktidar partisinin. 'Türkiye'de adalet, hukuk yoktur' pekiştiren bir tavrı var. Ne söyleyeyim bilemiyorum"

Göç politikası

Akşener, Türkiye'nin göç politikasını sorusuna ise, "Kevgire dönmüş bir sınır sistemimiz var. Dünyada göç sorunu var ama böyle olur mu? Bunun tüm sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır!" dedi.