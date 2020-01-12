Akşener: Halkın yüzde 64'ü parlamenter sisteme dönmek istiyor

Panelin ardından konuşan İyi Parti lideri Meral Akşener parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sitemine geçiş sürecine değinerek şunları söyledi;

"2010 referandumuna hayır verilsin diye gayret ettik ama nefesim yetmedi. ‘Yapmayın' dedim. Birisi Mehmet Ali Şahin'di, bana ‘Merak etme gelin hanım her şey kontrol altında’ denildi.

"Eğer 2010 referandumu olmasaydı 15 Temmuz'daki kalkışma olamazdı. 2017'de ise bu millete yalan söylendi, ‘Aşacağız, uçacağız' denildi.

"Millete yalan söylendi ve referandum geçti. Bu iyileştirme ve güçlendirme meselesini neden dilimizden düşürmüyoruz. Anketçiler ‘Bu sistemden memnun musunuz değil misiniz?' diye sormuyorlardı.

"Ama artık soruluyor. Son anketlere göre bu ülkenin yüzde 64'ü artık parlamenter sisteme dönmek istiyor. AK Parti'ye evet verenlerin de yüzde 20'si parlamenter sisteme dönüş için fikir bildiriyor.

"Üç ayın içinde yüzde 64'lük bir talep ortaya çıkmışsa İyi Parti olarak görevimizi yerine getiriyoruz demektir. Bu Erdoğan için de çıkış yolu. Bizim 150 yıllık parlamenter demokrasi tecrübemiz var. Türkiye'de ilahiyatçılar konuştu hukukçular sustu, geldiğimiz nokta budur.

"Ben üniversitede hoca olarak 15 yıl boyunca ‘demokrasiyi sınıflar arası geçirgenlik' olarak anlattım."

"AK Partili İl Başkanı ‘Başı açık kadın perdesiz eve benzer dedi; herkes kafayı çevirdi"

Panelde, son zamanlarda Atatürkçülere ve Kemalistlere karşı eleştirilerin hatırlatılması ve insanların Atatürkçüyüm demeye korkar hale geldiği yolundaki açıklamalara değinen Akşener şöyle dedi;

"Bu ülkede ‘Zübeyde hanıma genelevde çalışıyor' denildi çıt çıkmadı. Atatürk'ün evlat edindiği kızlarına çirkin şeyler söylendi çıt çıkmadı. Meclisi yönettiğim dönemde Rize Belediye Başkanı ‘Çözüm sürecine gerek yok ikinci kadın alalım' dedi, tek karşı çıkan bendim.

"AK Partili İl Başkanı ‘Başı açık kadın perdesiz eve benzer dedi. Herkes kafayı çevirdi. İnsanlar alıştırıldı.

"Bugün iş başında bulunan bu arkadaşlar, Cumhuriyete ve onu kuranlara yönelik alerjilerini hiç saklamadılar,' iki ayyaş' denildi, Benim gençliğimde daha ziyade İnönü'ye sövülürdü Atatürk'ten korkulduğu için. Fakat o günler geçti.

"Şimdi Atatürkçüleri eleştirenlere ‘Hadi oradan' diyeceksiniz."

"Yeni dönem siyaset biliminin tanımı; sultancıl yönetim, seçimli monarşidir"

1946 seçimlerinden sonra İsmet İnönü'nün güçlü yetkileri olmasına rağmen kendi isteğiyle yetkilerini bıraktığını hatırlatan Meral Akşener, şu ifadeleri kullandı;

"Yeni dönem siyaset biliminin tanımı; sultancıl yönetim biçimi, sultancıl rejimler, seçimli monarşidir. Saray'a gitti. Saray insanı halktan koparır. Saray ayrı bir hayat tarzı, bürokrasi, ayrı bir paralel evren oluşturur.

"Saraydaki bir şube müdürü Ak Parti’nin genel başkan yardımcısını azarlıyor, ses çıkartamıyorlar. Milletvekillerinin kıymeti harbiyesi yok, saraydaki şube müdürlerine ulaşmak için takla atan bakanlar var, milletvekilleri bakanlara ulaşamıyor.

"Bu sürdürülebilir bir sistem değil Türkiye yeniden iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş 21. Yüzyılın taleplerine değerlerine uygun, hukukun üstünlüğünün olduğu demokrasiye dönmelidir."