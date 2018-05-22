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Akşener: Halaçoğlu 'Beni affedin' dedi, saygı duydum (1)

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, parti kurucusu Yusuf Halaçoğlu'nun, İzmir ya da Ankara'dan aday olmak istediğini belirterek, "Genel başkan yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı

22 Mayıs 2018 21:19

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, parti kurucusu Yusuf Halaçoğlu\'nun, İzmir ya da Ankara\'dan aday olmak istediğini belirterek, \"Genel başkan yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı. Koskoca abimi. Dolayısıyla \'Beni affedin\' dedi. Bende o karar saygı duydum\" dedi.
Meral Akşener, Antalya\'da halka hitap etti. Konuşmasında parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu\'nun milletvekili adayı gösterilmemesine değinen Akşener, \"Sayın Halaçoğlu benim öğretmenimdir, hocamdır, ağabeyimdir. Kayseri birinci sırayı istemedi. İzmir ya da Ankara’yı istedi. Genel başkan yardımcılarımız vardı. Genel başkan yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı. Koskoca ağabeyimi. Dolayısıyla \'Beni affedin\' dedi. Bende o karara saygı duydum\" dedi.

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