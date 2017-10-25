Akşener hakkında savcılık soruşturması mı var?

İYİ Parti ismiyle yeni bir parti kuran Meral Akşener'e savcılığın soruşturma açtığı iddia edildi. Akşener'e yakın bir isim kendisine bir savcının "Sizin FETÖ'ye karşı yıllardır tavrınızı biliyoruz. Ancak Akşener'in partisinde olmanız size zarar verir. Savcılığımız Akşener hakkında bir soruşturma yürütüyor" dediği öne sürüldü.

Oda TV'de yer alan haber aynen şöyle:

Türkiye'de sık sık tartışma programlarında görülen yüzlerinden biri...

Önemsiz bir soruşturmada ifade vermek için Savcılığa gider.

Adı son dönemde Meral Akşener'in partisiyle anılan isim, yıllardır FETÖ'ye karşı tavrıyla tanınmaktadır.

Savcı, ifade için gelen konuğuna çay ikram eder. Bir sohbet başlar.

Tabii konu "Meral Akşener ve yeni partisi"ne gelir.

Savcı konuğunu uyarır: "Sizin FETÖ'ye karşı yıllardır tavrınızı biliyoruz. Ancak Akşener'in partisinde olmanız size zarar verir. Savcılığımız Akşener hakkında bir soruşturma yürütüyor."

Tabii konuk şaşkındır.

Bu sayede Akşener hakkında yargının bir dosya hazırladığını öğrenir.

Aslında açıklanan malumun ilanıdır.

Zira Hükümet medyası aylarca Akşener hakkında bu şekilde çalışma yapmıştır.

İşte o günden beri Savcılık koridorlarında bu dosya konuşuluyor.

Akşener'in bugün ilan edilen partisine karşı bir yargı hamlesi gelecek mi?

Yoksa yargı dosyası Demokles'in kılıcı gibi tehdit olarak tutulmaya devam mı edecek.

Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor.