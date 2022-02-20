Akşener, Erol Evgin konserinde: Bu akşam mangal yürekli bir hanımefendi de var aramızda

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’da Erol Evgin’in konserini izledi. Evgin, Akşener’i, “Mangal yürekli hanımefendi” sözleriyle selamladı. Akşener ise sosyal medya hesabından “Hani tatlı bir hüznü ve neşeyi aynı anda hissedersiniz ya, işte öyle bir şey…” paylaşımını yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Erol Evgin konserini izledi. Evgin, kendisini ön sıradan izleyen Akşener’i; “Bu akşam mangal yürekli bir hanımefendi de var aramızda” sözleriyle selamladı. Akşener, bu görüntüleri kendi Instagram hesabında paylaştı.

Akşener ise sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Bu akşam değerli sanatçımız Erol Evgin’in konserindeydik. Kalbiyle sesinin aynı anda eşlik ettiği şarkılarıyla muhteşem bir akşam yaşattı… Hani tatlı bir hüznü ve neşeyi aynı anda hissedersiniz ya, işte öyle bir şey…”

Akşener'in Evgin'i ayakta alkışladığına dair görüntüler ise İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, şu mesaj verildi:

"Sanatçıyı tehdit etmek, hakaret savurmak değil; ayakta alkışlamak, alkışlatmak nasıl mı olur?"

“Sanatçıyı tehdit etmek, hakaret savurmak değil; ayakta alkışlamak, alkışlatmak nasıl mı olur? İzleyin…”