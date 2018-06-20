Akşener: Erdoğan bu konuda bir şey diyemiyor, 2010'da uyarmıştım

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 2010'da gerçekleşen Türkiye anayasa değişikliği referandumunda hayır için çalıştığını belirterek, "Bana “FETÖ” diyor ben onlara “Şerefsiz” diyorum. 2 senedir öyle geziyorlar. FETÖ'den kaçak damatlar var. Pensilvanya'ya yüz süren herkes AKP'den milletvekili adayı. Bu nasıl bir mücadeledir. Ben terör örgütleri ile mücadeleye gayri ciddi buluyorum. Sayın Erdoğan bu konuda bir şey diyemiyor. Çünkü beni biliyor. 2010 referandumunda ben çok sert ‘Hayır'a çalıştım. Onları da uyarmıştım" dedi.

Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. Akşener, seçilmesi durumunda başkan yardımcılarının kim olacağına dair, "2. Tura kaldıktan sonra liderlerle bir araya gelip başkan yardımcıları için fikirlerini alacağım" ifadesini kullandı.

Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2. Tura kalırsanız ne yaparsınız?

“Çok da iyi olacak bu seçim döneminde Sayın Erdoğan süreli tekrar ediyor. Süper baskın seçim yaptılar. Her şey iyi ise neden seçim yapıldı her şey kötüyse neden ona oy versinler.En hazırlıklı en uzun süredir çalışan bir genel Başkan ve Cumhurbaşkanı adayıyım. Ekonomi konusunda bazı arkadaşları bir araya getirdik ve Ülke bu sarmaldan çıkar mı diye araştırdık. 16 yılda iktidar neler yapmış iddia ediyorum hiçbir siyasi parti tek tek çalışmadı. Sizin yaş grubundan biraz daha genç arkadaşlardan oluşan hem Türkiye'de hem yurt dışında önemli görevlerde buluşan bir rüya takımı gibi arkadaşlarımız var. Sayın Erdoğan seçildiği dönem kendi gençti ve yaşıtlarını taşıdı. Onlar artık hem ruhen hem bedenen orta yaşı geçti”

Başkan yardımcıları kim olacak?

“Ben İYİ Parti'nin Genel Başkanıyım, Kılıçdaroğlu CHP'nin, Karamollaoğlu Saadet'in Genel Başkanı. 2. Tura kaldıktan sonra liderlerle bir araya gelip başkan yardımcıları için fikirlerini alacağım. Bakanlar kurulu için de geçerli bu. Biz bir ittifak kurduk onların görüşlerini görmezden gelemeyiz.

Onları da uyarmıştım

“Bizim partimizin teröre karşı net bir duruşu var. Partimiz 2 aylıktı terör uzmanları ve ilahiyatçılardan oluşan bir grup kurdum ve bir yol haritası çıkardık. Bunlarla nasıl mücadele ederiz diye o zaman hükümeti de uyardık düzgün mücadele edilmiyor diye. Onlar bana “FETÖ” diyor ben onlara “Şerefsiz” diyorum. 2 senedir öyle geziyorlar. FETÖ'den kaçak damatlar var. Pensilvanya'ya yüz süren herkes AKP'den milletvekili adayı. Bu nasıl bir mücadeledir. Ben terör örgütleri ile mücadeleye gayri ciddi buluyorum. Sayın Erdoğan'ında bugünkü şartlarda acıyorum. Bu kadar saçma sapan insanı etrafına toplamış. Bir Başbakan bir isnatta bulundu. Nasıl bir başbakan bir şey söylerde arkasında durmaz. Sayın Erdoğan bu konuda bir şey diyemiyor. Çünkü beni biliyor. 2010 referandumunda ben çok sert ‘Hayır'a çalıştım. Onları da uyarmıştım. Turgut Altınok'un kızı Ayça'da partimize katıldı. Çok güzel oldu. Satın Turgut Bey de efsane belediye başkanlarındandır.”

Ekonomi politikası

“Şırnak ve Edirne'nin problemi aynı. İşsizlik, genç işsizliği. 16 yılda Türkiye'yi yönetenler neler yapmış tek tek baktık. İlginç şeylerle karşılaştık. 2,5 trilyon dolar devletin kasasına bir para girmiş. Bununla neler yapılmış bir tek bölünmüş yollar. Havalimaları, hastaneler, köprüler yandaş müteahhite verildi müşteri garantili. Meşhur çılgın projeleri var. 65 milyar dolar Kanal İstanbul'a yatırılacak deniyor. Tamam ama bunun ülkeye faydası ne olacak. Bu projelerin Türkiye'ye faydası sıfır. OHAL var insanlar yatırım yapmıyor. Yurt dışına para çıktığından Sayın Erdoğan da şikayetçi.2010'dan 2016'ya tarım katkısı 18 milyar dolar düşmüş. 9,5 milyar dolarlık ithalat yapılıyor. Bu da 1 milyon tarım işçisinin işsiz kalması demek. Tarlalar boş, hayvancılık bitirilmiş. Ben hep iş bilmezlik olarak gördüm ama. Anadolu'yu gezdikçe bunun bilerek yapıldığını gördüm. Yoksullar üzerinden bir siyasi politika yürütülüyor. Gelecekte 2 şeyden savaş çıkacak biri su biri gıdadır.

‘Yalandan iftardan başka bir şey yapmaz oldular’

Biz her yıl 50 milyar dolarlık yatırım yapacağız sanayiye. 5 yıl içinde tarımı destekleyecek yem, mazot ve benzeri konularda çiftçimizi destekleyeceğiz.Müthiş bir israf var. Bununla ilgili devletin bütün kurumlarını inceleyeceğim. Başbakan çıktı TİKA'yı kapatacağımı bunun için talimat aldığımı söyledi. Yalandan iftiradan başka bir şey yapmaz oldular. Nedir bu diye TİKA'ya bir baktık. 6,5 milyar dolar bu kuruma giren bir para var bizim vergilerden toplamda 8 milyar dolar yıllık harcama yapılmış. Ne yapılmış bu kurum üzerinden para yurt dışına aktarılmış Sayıştay gözleminden uzak. Bir yere okul yapılmış nasıl yapılmış, kaça yapılmış bir bilgi yok? Mali'nin meclisini yapmışlar. Sudan'ın bilmem ne adasını tamir ediyorlar. Türkiye'de Osmanlı'dan kalma eserler çürüyor sözde “ecdat ecdat” diye geziyorlar.”