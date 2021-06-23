Akşener, “EPDK'da verilecek teşvikleri belirleyenler, paraları alacak şirketlere yönetici olarak gidiyor” demişti; işte transfer olan bürokratlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin bugünkü grup toplantısında "EPDK Tarifeler Daire Başkanı olan kişi, 2021 yılının tarifesini ve verilecek teşvikleri, Ocak ayında belirleyip, Mart ayında istifa ediyor. Sonra ne oluyor dersiniz? Bir elektrik şirketinde, üst düzey yönetici olarak işe başlıyor. Bir başka grup başkanı da Şubat ayında istifa edip, bir başka şirkette yönetici oluyor. Yine EPDK’de çalışan bir uzman, bir başka elektrik şirketine, müdür olarak transfer oluyor. İşe bakar mısınız? Ocak ayında, verilecek teşvikleri belirleyenler, hemen sonrasında, bu paraları alacak şirketlere, yönetici olarak gidiyor” dedi.

Akşener’in sözlerinin ardından özel sektöre geçen bürokratların kim olduğu araştırıldı. EPDK’deki yöneticinin, Mart ayında istifa edip özel sektöre geçen eski EPDK Tarifeler Daire Başkanı Nedim Korkut Ata olduğu belirtildi.

TIKLAYIN - Akşener: EPDK'da verilecek teşvikleri belirleyenler hemen sonrasında bu paraları alacak şirketlere yönetici olarak gidiyor; işe bakar mısınız!

Sözcü gazetesinden Emre Deveci’nin haberine göre, 15 yıl süre EPDK’da görev alan Ata, istifanın hemen ardından Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’de Regülasyon Başkanı olarak göreve başladı. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak'ta elektrik dağıtım işini özelleştirme ile alan şirket, iktidara yakın Tivnikli ailesinin sahip olduğu Eksim Holding bünyesinde yer alıyor.

Şubat ayında istifa edip başka bir şirkete yönetici olan kişinin eski EPDK Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığında Tarifeler Grup Başkanı Ali Rıza Dinç olduğu belirtildi.

Dinç’in, istifanın hemen ardından Aksa Elektrik Satış A.Ş. firmasında Tarife ve Regülasyon Direktörü olarak göreve başladığı kaydedildi.

Kazancı Holding bünyesindeki Aksa Enerji’nin elektrik piyasasında önemli bir ağırlığı bulunuyor.

Akşenir’in “Yine EPDK’de çalışan bir uzman, bir başka elektrik şirketine, müdür olarak transfer oluyor” sözleriyle andığı kişi ise Sadık Çakı. EPDK’da Enerji Uzmanı olarak görev yaparken Şubat’ta istifa eden Çakı, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. firmasında Operasyon Mükemmellik Müdürü olarak göreve başladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarifeler Dairesi Başkanlığında Grup Başkanı olarak görev yaparken şubat ayında istifa edip özel sektöre geçen bir diğer isim Serkan Şen oldu. Şen, şubat sonunda Aydem Holding A.Ş.’de Holding A.Ş.'de Regülasyon Direktörü olarak göreve başladı. Aydem de Bereket Enerji bünyesinde bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir enerji sektörü temsilcisi, EPDK’da üst düzey görev yapan kişilerin istifa edip kamuya geçmesinin hem hukuki ve etik açıdan sorunlu olduğunu hem de kurumun kara kutusunun özel şirkete taşınması anlamına geldiğini, kilit pozisyondaki bürokratları transfer eden şirketlerin kamu üzerinde nüfuz gücünün artacağını savundu.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Üyesi ve Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz ise, kamuda görev yapan bir kişinin görevden ayrıldıktan sonra, sürdürdüğü görevden ötürü ilişkide olduğu şirketlerde 5 yıl süreyle çalışamayacağına dair düzenleme olduğunu ancak bu düzenlemeye genellikle uyulmadığını söyledi.

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