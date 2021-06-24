Akşener: Elbette ki görevini yapan insanlara, 'A Haber' bile olsa saygı göstermek lazım

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'nun İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğinin tahliyesi sırasında darp edilmesi hakkında "Elbette yanlış buna doğru denilebilir mi? Ama yanlış olanı, bu konuda konuşmuş olan insanların hiç konuşmamış olduğu gibi üzerinden gitmek. Yanlış olan o. Elbette ki yanlış. Elbette ki geçmiş olsun. Elbette ki görevini yapan insanlara 'A Haber' bile olsa saygı göstermek lazım" diye konuştu.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için gittiği Trabzon'un Akçaabat ilçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazeteci Uslu'nun; İyi Parti Grup Başkanvekili Türkkan'ın çiftliğindeki tahliye sırasında görüntü alırken korumalar tarafından darp edilmesine ilişkin Akşener; "Bununla ilgili tweet attı. İlgili kişi mahkemede. Nasıl bir açıklama yapmamı arzu ediyorsanız söyleyin onu da ben söyleyeyim" diye konuştu.

"Herhangi bir kınama yapacak mısınız olayla ilgili, aileyi aradınız mı?" sorusu üzerine Akşener şu yanıtı verdi:

"Ben niye arayacağım aileyi kardeşim benimle ne alakası var. İlgili arkadaşımız aileyi aradı. Babasını aradı. Amcasını aradı. Şahsını aradı. Dövdüğü iddia edilen kişi; şu an itibariyle tutuklu. ‘Doğru bir şey mi aferin iyi mi yaptı mı?’ diyorsanız? Hayır öyle bir şey doğru değil, yanlış. Ama ilgili taraflar bununla ilgili dediler ki ‘yanlıştır.’ Ne yapalım şimdi? Ne yapmamı arzu ediyorsunuz? Söyleyin bakalım."

"Görevini yapan insanlara saygı göstermek lazım"

"Yanlış olduğunu siz de kabul ediyor musunuz?" sorusuna ise Akşener, "Elbette yanlış buna doğru denilebilir mi? Ama yanlış olanı, bu konuda konuşmuş olan insanların hiç konuşmamış olduğu gibi üzerinden gitmek. Yanlış olan o. Elbette ki yanlış. Elbette ki geçmiş olsun. Elbette ki görevini yapan insanlara 'A Haber' bile olsa saygı göstermek lazım" yanıtını verdi.