Akşener: Ekonominin patronu güvendir (2)

MERAL AKŞENER BURDUR\'DA

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Isparta\'daki mitingin ardından Burdur\'a geçti. Burdur\'da Akşener\'e, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da eşlik etti. Ön sıralarda bulunan kadınlar, Akşener\'e tülbentin yanı nazar boncuklu bileklik hediye etti.

Mitingde vatandaşlara seslenen Akşener, gençlerin işsiz ve umutsuz olduğunu söyledi. Gençlerin \'Yola çık seninleyiz\' dediğini belirten Akşener, kadınların da \'Yürü arkandayız\' dediğini kaydetti. Dövizdeki yükselişe değinen Akşener, \"Doların uçması \'Üst aklın işi\' diyorlar. Madem bu üst akıl doları uçuruyor, kardeşim, tedbir almak için bu üst akıl senin elini mi tutuyor? OHAL\'i kaldırmak için üst akıl senin elinden mi tutuyor? Kaldır OHAL\'i, birleştir milleti. Sen de sandıktan çıkarsan eyvallah de ben de çıkarsam eyvallah\" diye konuştu.

ERDOĞAN\'A: KONUŞMA ORUCUNA GİR

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı döviz konusunda tedbir almaya davet etti. Akşener, şöyle devam etti:

\"Tedbir al, reel sektör için tedbir al. Sabahtan akşama her tarafta dır dır dır, cır cır cır seni gösteriyorlar, bıktık kardeşim. Senden, sinirinden, asabiyetinden, \'eyt\' yapıp arkasını getirememenden, azarlamandan bıktık. Orduyu tarumar etmenden bıktık. Ekonomiyi düzeltecek şey güvendir. Ekonomiye güven vereceksin. Birazcık konuşma orucuna gir, ekonominin ateşini söndür. Ama yapamayacak, Allah nasip ederse 1 ay sonra biz yapacağız.\"

\'ADALET\' SÖZÜ VERDİ

Miting alanında vatandaşlara söz veren Meral Akşener, seçildikten sonra ülkenin 5 yıl içinde kendine yeter bir devlet haline geleceğini söyledi. Akşener, \"Bir dönem FETÖ adaleti vardı, şimdi Erdoğan adaleti var. Söz veriyorum, hakimlerin şuncu buncu olmadan hakkaniyetle karar vereceği adalet sistemi kuracağım\" dedi.



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