Sivas'taki saldırı girişimi için "protesto" diyen Yeni Akit yazarından Akşener'e: Gittiğiniz her yerde, aynı protestolarla karşılaşacaksınız

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Sivas’ta yapılan saldırı girişimi “protesto” olarak niteledi, “Rize, Çankırı ve Bartın dedik. Tınlamadılar. ‘Gittiğiniz her yerde, aynı protestolarla karşılaşacaksınız, bu millet aptal değil’ dedik. Oralı bile olmadılar” dedi.

Gazetelerin Sivas’ta yaşananlar için attığı “saldırı girişimi” başlığını eleştiren Karahasanoğlu, Akşener’e eşlik edenlerin insanlara saldırdığı öne sürdü. Karahasanoğlu şöyle devam etti:

"Rize, Çankırı ve Bartın dedik.

Tınlamadılar.

‘Gittiğiniz her yerde, aynı protestolarla karşılaşacaksınız, bu millet aptal değil’ dedik.

Oralı bile olmadılar.

Son olarak Sivas’ta.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir protestoya daha muhatap oldu.

Sivaslı bir vatandaş, kendisine tepki gösterdi.

Rize’de sizi protesto eden vatandaşlara adamlarınız saldırdı.

Çankırı’da HDP ile ittifakınızı hatırlatan esnafa, ne hakkınız var ise, ‘helal etmeyeceği’nizi söylerken, ekibinizdekiler de, bir yandan ‘esnafa yönelik tehditler savurmaktan geri durmadı...

Bartın’da yine benzer tablo..

Son olarak da Sivas’ta, sizin açıklamanıza, bir cümle ile vatandaş itiraz ediyor.

Partinizin saldırı ekibindekiler, hemen vatandaşın üzerine yürüyor.

Ama bu isyan, sektirmeden sürecek gibi görünüyor.

Rize’deki vatandaşı susturmaya kalktınız, Çankırı’da protesto gelişti.

Çankırı’dakini susturmak istediniz, Bartın’da itiraz yükseldi.

Bartın’ı geçtik, şimdi Sivas’ta haykırışlara muhatap oldunuz.

HDP ile işbirliğinizi, hatta CHP ile yakın temasınızı halkın kabullenemediğini, protesto ettiğini görmüyor musunuz?

Anlamıyor musunuz? Anlayamıyor musunuz?

Meral Hanım belki de.

Her gittiği yerleşim biriminde kendisine yönelik gelişen protestoların malum medyada haber yapılış tarzına bakıp, kendine cesaret aşılıyordur.

Ve sonuçta da.. Meral Hanım, fonlanmış medyanın, kökünden kopmuş siyasilerin bu desteklerine kanıp “Doğru yoldayım” diyerek, uçuruma doğru, nefes bile almaksızın koşmaya devam ediyor..

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