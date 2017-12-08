Akşener, Diyarbakır'da 3 dilli pankartlar ile karşılandı (2)

AKŞENER, CİZRE\'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ

Diyarbakır\'dan karayolu ile Şırnak\'ın Cizre ilçesine geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, burada esnafı ziyaret etti. Akşener için polis güvenlik önlemi alırken, esnaftan bazıları hendek- barikat operasyonları ile mağdur edildiklerini evlerinin yıkıldığını ancak yerel yönetimlerin ev yapmak yerine park yaptıklarını söyledi. Akşenir ise bu konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

\'TRUMP, MISIR VE SUUDİ ARABİSTAN\'LA GÖRÜŞMEDEN HAREKETE GEÇMEMİŞTİR\'

Cizre\'deki temasları sırasında kendisini takip eden gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak kabul etmesi ile ilgili bir soru üzerine şöyle dedi:

\"Sanıyorum ABD’de de artık dış politika iç politikanın öznesi olmaya başladı. Dünyada akıl firarda. ABD kabul etmişti zaten Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğunu ama 6 ayda bir başkanlar erteliyordu. Birden kabul edildi. İslam dünyası açısından kabul edilebilir değil. Ama itirazlara bakınca çok cılız. Mısır ve Suudi Arabistan’la konuşmadan Trump’ın böyle bir hareket böyle bir eyleme geçebileceği bu sözleri söylemesi gerçekçi görünmüyor. Bizim açımızdan bakınca iktidarımızın verdiği tepkiye itirazımız yok. Fakat, İsrail’e bir tepki gösterirken, Trump hakkında başta Cumhurbaşkanı olmak üzere kimsenin ağzından bir kelime duymadım. Kararı veren Trump, İsrail’e salvo var. Eğer İsrail’i bu konuda sorumlu tutyorsanız Küreciği kapatın. ABD’yi sorumlu tutuyorsanız ona göre tavır almanız lazım. ‘Heyt Heyt’ sonu yok, arkası yok tavırlarla Türkiye’nin inandırıcılığını kaybettiğine inanıyorum.\"

\'LOZAN\'IN TARTIŞMASININ İKİ MOTİVASYONU VAR; MAN ADASI, ZARRAB DAVASI\'

Akşener, Lozan Antlaşması ile ilgili yapılan tartışmalar konusunda ise \"Kudüs, arkasından Lozan’ın tartışmaya açılması. Biz neyi tartışıyorduk bundan önce Man Adası’nı, Zarrab davasını. Ben tarihçiyim üniversitelerde 15 yıl bu konuları anlattım. Bildiğim bir konu. Öncelikle ben bizi yönetenlere 100 sayfa tarih okumalarını tavsiye ediyorum. Lozan’ın tartışmaya açılmasının iki motivasyonu var. Birincisi Man Adası, Zarrab Davası, Kudüs konusunda bağırdın çağırdın da ne oldu sonra sorusunu örtmek üzere bir davranış olarak görüyorum. İkincisi ise, bu arkadaşlarımız yıllarca ‘Lozan zafer mi hezimet mi’ şeklindeki kitapları okuya okuya geldikleri için bununla ilgili bir şuur altları var. Lozan’ın lüzümsuz olduğuna dair bir şuur altları var. İç politikadaki dertleri örtmek içinse bunu anlarım amenna. Ama geçmişin getirdiği şuur altları ise sakıncalı bir durum. Çünkü, Lozan bizim devletimizin kuruluş belgesidir. Anlaşma değildir, ‘Antlaşma’dır. Yalnızca Yunanistan’la Türkiye arasında değildir. Milli mücadele sonrasında Türkiye’yi işgal eden herkesledir\"diye konuştu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun gösterdiği belgeler konusunda ise İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, \"Sayın Kılıçdaroğlu’nun gösterdiği belgeleri görmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. Ama şöyle bir soru var: Sayın Kılıçdaroğlu \'Buradan para gitti\' diyor. Sayın Erdoğan ‘Gitmedi, oradan geldi’ dedi. Ne enişteymiş. Öğretmen emeklisi 2.5 milyon doları nasıl biriktirdi. Bu paranın kaynağıdır esas olan. Ha gitmedi geldiyse neyin karşılığı geldi? Geldiğini kabul edelim. Nereden abi? Gittiğini kabul edelim, nasıl biriktirdin abi? İktidar medyasına bakıyorsunuz Zarrab hain oldu, kripto FETÖ’cü oldu, Savama ajanı bile oldu. Sayın Kılıçdaroğlu’nun gösterdiği belgeyi zaten herkes biliyormuş. Üzüldüğüm konu rüşvet konuşuluyor. ABD’de yaşananlar ülkem adına itibar kaybettirici herkesi rahatsız ediyor\" diye konuştu.



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