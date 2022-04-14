Akşener’den ‘kuponla ekmek’ tepkisi: Devlet olmanın özelliği aç, açıkta insan bırakmamaktır

Bursa'da vatandaşa seslenen İyi Parti lideri Meral Akşener, AKP'li Gaziantep Belediyesi tarafından 'indirim kuponlu ekmek satışı' başlatılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Akşener, "Devlet olmanın özelliği aç, açıkta insan bırakmamaktır. İstiklal Savaşı'nın olduğu yıllarda, yanmış yıkılmış bir ülkede açıkta insan bırakmamak için çaba gösterenlerin bugünkü evlatlarıysak elbet o görevi yerine getirmeliyiz” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa programı kapsamında İnegöl ilçesindeki esnaf ziyaretinden önce kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.

20 Ocak 2020 tarihinden bugüne şehir şehir, ilçe ilçe, esnaf esnaf gezdiğini belirten Akşener, Türkiye’de siyasetçilerin çok uzun zamandır komşuyu komşunun karşısına dikerek çok kolay oy aldığını söyledi.

Dertlere üretilen çözümler üzerinden rekabet edilmesi durumunda vatandaşların kazanacağını savunan Akşener, “Şuculuk-buculuk üzerinden siz kavga ederken senin oğlun işsiz. Halbuki ayısı olanlar, dayısı olanlar en iyi işlerde” dedi.

“5 maaş alan danışman var. 5 maaş alan danışman senin gibileri sokakta yıkıp tekmeliyor” diyen Akşener, şunları söyledi:

"Haram olsun, zıkkım olsun"

"Elbette haram olsun, zıkkım olsun. 314 bin lira maaş alan bakan yardımcısı var. Günahtır be günahtır! Sen emekli, en düşük maaşın 2500 lira oldu diye sevinirken 314 bin lira maaş alan bakan yardımcısı var. Haram olsun, zıkkım olsun.

Senin çocuğun işsizliğe, asgari ücrete mahkum edilmişken, el alemin çocukları ayısı olanlar dayısı olanlar 11 maaş alıyorlar. İşte bu harami düzeni ortadan kaldırabilmek için, gerçek dertleri konuşabilmek için, bu gerçek dertler üzerinden sizin adınıza rekabet yaratabilmek için esnaf esnaf geziyorum."

Dükkanların içindeki müşterilerin esnaflar için velinimet olduğunu kaydeden Akşener, şöyle konuştu:

"Hoşuna gitmeyen seçmene hain, terörist diyor"

"Müşterisine hakaret etmez, müşterisine terörist demez, müşterisine hain demez. Ama siyasetçi için seçmen velinimet olmaktan çıktı. Hoşuna gitmeyen seçmene hain, terörist diyor. İşte o dükkanların içindeki esnafın ‘müşteri velinimettir’ dediği gibi, siyasetçi için de seçmen velinimet olmalıdır.

Biz el ele verip bu harami düzeni birlikte yıkacağız. Helal oylarınızla sandıkta yıkacağız. ‘Seçmen velinimettir’i bütün ağaların alnına çakacağız. Herkes İnegöl’e gelip bir kamyon polis olmadan sizinle görüşecek. Siz bizi tartacaksınız, hangimiz size daha doğru çareler üretmişse onu destekleyeceksiniz. Yapmaya çalıştığım şey seçmenin velinimet olmasıdır."

Besicinin, işsiz gencin, esnafın dertlerine çözüm bulunması gerektiğini vurgulayan Akşener, “Çiftçilik bitti, tarım bitti. Savaş olan Ukrayna’dan çiçek yağı ithal ediliyor, ayıptır ayıp” ifadelerini kullandı."

"Devlet olmanın özelliği aç-açıkta insan bırakmamaktır"

Akşener, bir vatandaşın kuponla ekmek verildiğini söylemesi üzerine, “Diyorlarmış ki 5'ten sonra gelin. Günahtır, ayıptır. Devlet olmanın özelliği aç-açıkta insan bırakmamaktır. İstiklal Savaşı’nın olduğu yıllarda, yanmış yıkılmış bir ülkede açıkta insan bırakmamak için çaba gösterenlerin bugünkü evlatlarıysak elbet o görevi yerine getirmeliyiz” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmiş yıllarda “Ben siyasete bununla girdim” diyerek elindeki yüzüğü göstermesine göndermede bulunan Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Elbet bu yanlışlıklar kimsenin yanında kâr kalmayacak"

"Yüzük sahibi ne yapıyor? Yüzün sahibi dünyanın en zenginleri ile aşık atıyor. Hey gidi hey! Bu yüzükten gemiciklere, bu yüzükten Hariri’nin cebine 24 milyar lira koymaya. Kimin parası, senin paran. Kimin parası, benim param sizin paranız.

İşte onlara haram olsun, zıkkım olsun. Elbet bu yanlışlıklar kimsenin yanında kâr kalmayacak. Onun için demokrasi ile helal oylarınız ile bu harami düzeni birlikte bitireceğiz."