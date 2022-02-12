Akşener’den “istikrar” çıkışı: Nebati Bakan’ın soruları olursa arkadaşlarımı arasın, çekinmesin

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun düşürülmesine ve yastık altındaki altınların sisteme kazandırılmasına ilişkin adımları da içeren yeni bir ekonomi paketi açıkladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da konuştuğu program yayınını sosyal medya hesabından paylaşarak, “İstikrar nasıl sağlanır merak ediyorsanız; İYİ Kalkınma Kongremizin 2 gün önceki oturumu YouTube hesabımızda var, açın izleyin” dedi.

Akşener, “Nebati Bakan’ın soruları olursa arkadaşlarımı arasın, çekinmesin” ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, “Bundan sonra Türkiye büyüyecek, cari açık dengeye gelecek. Bundan sonra istikrar, bundan sonra üretim, bundan sonra Türkiye’nin büyümesinin konuşulduğu bir döneme girdik” ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN - Bakan Nebati: Yastık altı altınların bozdurulması vatandaşlara gelir kapısı açacak, ülkemizin büyümesine destek verecek

TIKLAYIN - Erdoğan: Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz