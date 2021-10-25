Akşener'den İmamoğlu ve Mansur Yavaş açıklaması: Sayın Kılıçdaroğlu birini aday gösterirse hayır demeyiz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimden sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısının Başbakanlık yapabileceği bilgisini paylaştı. Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın anketlerde iyi gittiğini ve Millet İttifakı adayları olduğunu söyleyerek; "Sayın Kılıçdaroğlu döner de iki arkadaştan birini aday gösterirse hayır demeyiz" dedi.

Akşener, Karar TV'de Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı. Akşener, "Dış politika 150 yıldır bir hafızanın devredildiği başından itibaren akılcı yürüdüğü böyle bir dış politika mantığı var akıldan uzak, şahsi bir anlayış ile karşı karşıyayız." dedi.

Akşener, "Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın Belediye Başkanları. İki ismin de seçilmesi için gayret gösterdim" diyerek, "Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği hâlde biz hayır demeyiz. 63 ilin ilçelerinde insanlarla görüşüyorum. Muhalif seçmeni iki arkadaşımız üzerinden taraftarlaştırmaya döndü bu iş. Bunu yanlış buluyorum. Taraftarlaşan insanlar o insanların arkasında yürüyecek mi yürümeyecek mi diye bir endişem var. Tek ve ortak adayla gidilmesini de öneriyorum. Sayın Kılıçdaroğlu döner de iki arkadaştan birini aday gösterirse hayır demeyiz" ifadelerini kullandı.

“Bizim adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak”

Kendi adaylarının 13. Cumhurbaşkanı olacağını ifade eden Akşener, “Ama bu kişi yeni bir Tayyip Erdoğan olmayacak” ifadelerini kullandı.