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Ekonomi

Akşener'den faiz indirimi yorumu: Bu aziz millet bunu hak etmiyor, çok yazık

21 Ekim 2021 14:41

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına ilişkin olarak, "Bu aziz millet bunu hak etmiyor, çok yazık" değerlendirmesini yaptı 

Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ciddiyetsiz bir iktidarın, atadığı liyakatsiz bir bürokrat aracılığılya verdiği, rasyonellikten uzak bir kararın sonucunda olan yine hane halkımıza, esnafımıza ve KOBİ'lerimize oldu. Bu aziz millet bunu hak etmiyor. Çok yazık..." ifadesini kullandı.

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İyi PartiMeral Akşenerçok yazıkMerkez Bankasıfaiz indirimi
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