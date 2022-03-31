Akşener'den Erdoğan'ın manda yoğurdu açıklamasına yanıt: Vatandaş marketten parayla, sen Ak Partili belediyeden bakraçla, o nasıl olacak peki?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'manda yoğurdu' eleştirilerine verdiği yanıtı değerlendirdi.

Erdoğan, "Sanki Türkiye manda fakiri bir ülke. Anadolu’da benim insanım istediği marketten, istediği gibi her türlü yoğurdu bulabiliyor mu? Yulaf diyorum. Anadolu’da yulafın olmadığı çiftçim mi var? Hepsinin evinde var" dedi. Akşener, Erdoğan'ın açıklamasını alıntılayarak, "Vatandaş marketten parayla, sen Ak Partili belediyeden bakraçla, o nasıl olacak peki?" ifadesini kullandı.