Akşener'den Erdoğan'a: Anlattığınız masallar karın doyurmuyor, kürsü şovları milletimize istihdam sağlamıyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye, siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir" açıklamasına ilişkin olarak, "Anlattığınız masallar karın doyurmuyor, kürsü şovları milletimize istihdam sağlamıyor" paylaşımını yaptı.

Akşener, "Sayın Erdoğan, madem öyle, o zaman neden Tunceli’de, işsizler kahvehanesinde dinlediğimiz vatandaşlarımız bu yükselişi hissedemiyor? Anlattığınız masallar karın doyurmuyor. Kürsü şovları milletimize istihdam sağlamıyor."ifadesini kullandı.