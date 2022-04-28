Akşener'den Erdoğan'a yüzük göndermesi: Şimdi bu yüzüğün yanında gemicikler, ‘beşli çete’ler oldu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vatandaşların kendisine verdiği evlilik yüzüklerini göstererek, “Bundan yıllar evvel şu yüzükle yola çıktılar. ‘Bu yüzükten fazlası olursa ben yanlış işler yapmışım’ dendi. Şimdi bu yüzüğün yanında gemicikler oldu, ‘beşli çete’ler oldu. 24 milyar lirayı sizin cebinizden alıp aile dostları Hariri’nin cebine koydular” dedi.

Meral Akşener, bugün Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde esnafı ziyaret etti. Akşener, kendisini karşılamaya gelen Muratpaşalılara seslendi.

Akşener, şunları söyledi:

“Antalya’dan başlamıştım ilk geziye; il il, ilçe ilçe, dükkan dükkan esnaf geziyoruz. Bu yolculuğa çıkış nedenim ve ilk durak olarak Antalya’yı seçerken hedefim şuydu; Antalya hem turizmin hem tarımın hem çiftçinin hem şehirlinin, bir ölçüde sanayinin bir arada bulunduğu nadir şehirlerimizden biriydi. Bu esnaf dükkanlarının içinde herkesi dinledik. 92 puanla atanamayan genci dinledik. Kendisi 92 puanla atanmamış ama enteresan bir biçimde 58 puan alan arkadaşı atanmış. Büyük bir haksızlıkla karşı karşıya olduğumuzu gördük. Gerçek derdi Türkiye’yle paylaşıp siyasetçiyi sizin dertlerinizle ilgilenmeye mecbur tutmak için, benim gibi herkesin aranızda gelip resmi tatil yapması için, şuculuktan buculuktan kurtulup seçmenin veli nimet olması için çıktığım bu yolculuğun bugün geldiği nokta işte burası.”

"Şimdi bu yüzüğün yanında gemicikler oldu"

Akşener, yurttaşların kendisine verdiği evlilik yüzüklerini göstererek, “Bundan yıllar evvel şu yüzükle yola çıktılar. ‘Bu yüzükten fazlası olursa ben yanlış işler yapmışım’ dendi. Şimdi bu yüzüğün yanında gemicikler oldu, ‘beşli çete’ler oldu. 24 milyar lirayı sizin cebinizden alıp aile dostları Hariri’nin cebine koydular” dedi.

"Bu harami düzeni birlikte yıkacağız"

Akşener, şöyle devam etti:

“Tarım, besicilik, süt üreticiliği ölüyor; sizin işleriniz can çekişiyor. Gençler umutsuz, bu ülkeden gitmek istiyorlar. El ele vereceğiz, önce bu bizi birbirimize düşüren siyasetçi takımını ve onların bu düzen üzerinden kurdukları bu harami düzeni birlikte yıkacağız. Neyle yıkacağız? Sandıkla yıkacağız. ‘Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet’ diyoruz. Bakın, kadın kardeşimiz dedi ki ‘Beni bu enkazın altından kurtarın, bu gariplikten kurtarın, sesime ses olun’. Şimdi sesine ses olacak mıyız? Olacağız. En geç bir yıl sonra… 3600 için söz verdiler, yalan söylediler. EYT için söz verdiler, yalan söylediler. Emekliyi açlığa mahkum ettiler. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır.”