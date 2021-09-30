Akşener'den Erdoğan'a: Sen gidiyorsun ve biz bu ucube sistemi değiştirip, umursamazlığa son vermeye geliyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başkanlık sisteminden memnun olduklarını açıklayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, "Sen gidiyorsun ve biz bu ucube sistemi değiştirip bu umursamazlığa son vermeye geliyoruz" dedi.

Meral Akşener, Erdoğan'ın "Başkanlık sistemini getirdik ve bu yeni sistemden de memnunuz" açıklamasını sosyal medya hesabından eleştirdi. Akşener, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Sen bu ucube sistemden ve saray sefasından elbette memnun olabilirsin. Ama milletimiz her gün ağırlaşan şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. İşte bu yüzden; sen gidiyorsun ve biz bu ucube sistemi değiştirip bu umursamazlığa son vermeye geliyoruz."