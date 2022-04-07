Akşener'den Erdoğan'a hurmalı gönderme: "Şifa"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "şifa" tarifine göndermede bulunduğu bir paylaşım yaptı.

Akşener, Twitter hesabından kilosunun 144 TL olduğu hurmanın fotoğrafını "Şifa" notuyla paylaştı.

TIKLAYIN | Erdoğan: Her akşam yatarken manda yoğurdu, medine hurması, kestane balı ve yulaf karışımı yerim, şifa…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her akşam yatmadan yediği karışımı tavsiye ederek, "Manda yoğurdu hakikaten kalitedir. İçine şöyle Medine hurması doğrarım, çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bunu yer yatarım, şifa..." demişti.