Akşener'den Erdoğan'a gönderme: Partili cumhurbaşkanlığı sistemi, milli güvenliği tehdit eder konuma gelmiştir

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya hakkındaki açıklamalarına ilişkin, “Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de ülkemizin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir” dedi.

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Sosyal medya mecraları bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir" sözlerini sosyal medya hesabında değerlendirdi. Akşener, Erdoğan’ın sosyal medyaya ilişkin bugünkü konuşmasını şu notla paylaştı:

“Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi, bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de ülkemizin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir.”

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