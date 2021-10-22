Erdoğan: Medya ve iletişim meselesini başkalarına havale edemeyiz, kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla İstanbul’da düzenlenen "Türk Konseyi Medya Forumu"na video mesaj gönderdi. "Nasıl savunma sanayi ve askeri konularda tamamen yabancılara bel bağlamıyorsak, iletişim meselesini de başkalarına havale edemeyiz" diyen Erdoğan, "Oryantalist bakı bakış açısıyla sürekli bizlere insan hakları, özgürlük dersi verenlerin vicdan ve özgürlük ahlakına güvenemeyiz. Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz" ifadelerini kullandı.

“Hiçbir denetimin olmadığı sosyal medya mecraları hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir" diyen Erdoğan'ın videolu mesajında aktardıkları ise şöyle:

"Karabağ savası ülkelerimiz ve Türk dünyasıyla ilgili gerçeklere karşı uygulanan basın ambargosunun ne ilk ne de son örneğidir. Sözde soykırım iddiaları olmak üzere tarihimizi milli güvenliğimizi ve milletimizin güvenliğini ele alan birçok konuda benzer tutumlarla karşılaşıyoruz. Yaşadığımız acı tecrübeler ışığında şu gerçeği hepimiz, açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Nasıl savunma sanayi ve askeri konularda tamamen yabancılara bel bağlamıyorsak, iletişim meselesini de başkalarına havale edemeyiz. Oryantalist bakı bakış açısıyla sürekli bizlere insan hakları, özgürlük dersi verenlerin vicdan ve özgürlük ahlakına güvenemeyiz. Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz.

Türk dünyası olarak bu hususta inisiyatif almalı, tecrübe ve paylaşımına gitmeli, güç birliği yapmalı ve elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmenin yollarını aramalıyız. Düzenlediğimiz forumun bizlere bu noktada güçlü bir platform kazandıracağına inanıyoruz

Forum vesilesiyle Türk dünyasındaki dayanışmayı geliştirmeyi, karşılıklı güveni pekiştirmeyi, dezenformasyonla mücadele, bilgi güvenliği, milli bilgi teknolojileri hamlesi ve ortak kültürü önceleyen dizi, film gibi projelerde iş birliğimizi ilerletmeyi arzu ediyoruz.

Kritik bir dönemde ve yetkin isimlerin katılımıyla düzenlenen formun bizi bu hedeflere bir adım daha yaklaştırmasını temenni ediyorum."