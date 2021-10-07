Akşener'den Erdoğan'a: “Böyle bir şey dememiştir” dedim, ama maalesef bunu da demişsin

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, muhalefetin adaylık açıklamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmenin kendileri için daha iyi olacağını hatırlatmak istiyoruz" değerlendirmesine tepki gösterdi. Akşener, Erdoğan'a sosyal medya hesabından, “Böyle bir şey dememiştir.” dedim, ama maalesef bunu da demişsin. Çıkıp böyle abuk sabuk konuşuyorsun" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada muhalefete yüklenerek ."..Tabii belediyeleri hırsızlık, yolsuzluk, ahlaksızlık, taciz, tecavüz iddialarıyla çalkalanan bir partinin çalışanlara verdiğimiz bu ücret artışlarını görmelerini, anlamalarını, takdir etmelerini beklemiyoruz. Hiç değilse bu rezilliklerin yaşandığı yerleri örnek göstererek ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmenin kendileri için daha iyi olacağını hatırlatmak istiyoruz. " ifadelerini kullanmıştı.

Akşener ise Twitter hesabından Erdoğan'a şu yanıtı verdi:

"Yok artık Sayın "@RTErdogan . “Böyle bir şey dememiştir.” dedim, ama maalesef bunu da demişsin. Çıkıp böyle abuk sabuk konuşuyorsun, sonra da ciddiye almayınca alınıyorsun. Seni acilen ciddiyete davet ediyorum."

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