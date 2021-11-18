Akşener'den Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Ataşehir’de Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen 28 yaşındaki Başak Cengiz’in Ankara'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cengiz’in ailesi, Başak Cengiz’in fotoğraflarını Akşener’e gösterdi.

Daha önce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Cengiz'in ailesine ziyarette bulunmuştu.

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