Akşener'den Bakan Nebati'ye: İnşallah, maşallah üzerinden ortaya koyduğu bir tarif var, ekonomi temennilerle yönetilemez!

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ekonomiye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Akşener, "Asıl vahim olan, ekonominin başına getirilen arkadaşımızın, ortaya koyduğu inşallah, maşallah üzerinden bir tarif var. Ekonomi böyle yönetilemez, temennilerle yönetilemez. Ekonominin başına, oranın patronu olmak üzere getirilen kişi temenni ederek ekonomiyi canlandıramaz, yönetemez" dedi.

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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İyi Parti lideri, Prof. Dr. İzzet Özgenç'in 'OHAL'e hazırlıklı olunması' yönündeki açıklamalarına ilişkin olarak da "Vatandaşın dolar mevduat hesaplarına yönelik adımların atılabileceği endişesini yaratır, bu Türkiye'nin iflas etmesine sebep olur. Sakın ha böyle bir el uzatma olmasın!" diye konuştu.

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Akşener'in açıklamaları şöyle:

"Sayın Erdoğan için 3 bağlı olduğunu söylüyor. Cb olduğu için, genel başkan olduğu için, lideri olduğu için... O ne derse olur yani açık açık söylemiş. Çin modeli değil dediği zaman Sayın Erdoğan'ın bunu nasıl tanımlayacağı problem olur, kendisini buradan uyarayım. Lideri ile konuşmasında fayda var.

Sayın Erdoğan faizle ilgili nas dedi, bu dini bir tarif. Dini tariften Çinli tarifine geçtik ekonomide. Asıl vahim olan, ekonominin başına getirilen arkadaşımızın, ortaya koyduğu inşallah, maşallah üzerinden bir tarif var. Ekonomi böyle yönetilemez, temennilerle yönetilemez. Ekonominin başına, oranın patronu olmak üzere getirilen kişi temenni ederek ekonomiyi canlandıramaz, yönetemez. Kendi varlığı üzerinden bir kefalet ortaya koyamaz, Maliye Bakanları, devlet hazinesiyle ilgili kefalet koyarlar. Ben bu konuşmaları, büyük bir ciddiyetsizlik olarak görüyorum. Hükümeti, bütün yöneticileri acilen ciddiyete davet ediyorum. Türkiye bir devlet krizi yaşıyor. Bu devlet krizini getiren bir ciddiyet krizi var. Ciddiyete davet ediyorum. Konuşmalarına dikkat etmelerini öneriyorum.

Bugün itibarıyla dış güçleri iki günlük bir süre için kenara koymuşlar. Bunu yorumlarsak eğer, iki görüş geldi dünden itibaren hepimizin önüne: Birincisi Japon bankasının raporu, ikincisi İzzet Özgenç hocanın yorumu... İzzet Özgenç hocamız aynı zamanda hukuk profesörüdür. Türkiye'nin hukuki sisteminde çok etkili bir hocadır. 'OHAL ilan edilebilir' diye bir kavram var. Dış güçler işi bırakılmış bir kenara ve iç güçlere gelmiş iş... İç güçler denildiği zaman, İzzet Hoca'nın tarifi üzerinden bakarsak sermaye kontrolünden başlayarak bankadaki vatandaşın dolar mevduat hesaplarına kadar bazı adımların atılabileceği gibi bir endişe yaratır, ki bu Türkiye'nin gerçekten çok çok zor duruma, iflas etmesine sebep olur. Bu konuda da herkesi ciddiyete davet ediyorum. Sakın ha böyle bir el uzatma olmasın!"