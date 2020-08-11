Meral Akşener: Erdoğan'ın çağrısı parlamenter sisteme geçiş çağrısı ise destek veririz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener , AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin "Evine dön" çağrısına destek vermesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Karşılık önerimiz de iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş. Bu konuda bizden yardım, destek isteniyorsa bunu en başından beri talep eden biziz dolayısıyla elbette bu konuda destek verilir. CHP’de dahil olmak üzere muhalefette yer alan ben millet ittifakı açısından konuşayım iyileştirilmiş güçlendirilmiş sisteme geçişle ilgili destek vermeye hazır. Burada da bir sorunumuz yok" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, illeri gezerek esnafın nabzını tutmaya devam ediyor. Esnaf ziyaretleri kapsamında Kırıkkale'ye gelen Akşener ilk olarak Yahşihan İlçesinde esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından Bahşili ilçesinde esnafla buluşan Akşener, esnafın derdini dinledi sorularını cevaplandırdı. Hasandede Türbesini de ziyaret eden Akşener, burada gazetecilerin Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalar hakkında düşüncelerini sorması üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Erdoğan’ın çağrısı iktidara bir destek çağrısı ise bizim sayısal anlamda iktidara destek olarak.. aslında iki partinin sayısal çoğunlukları var. Türkiye’nin içi ile ilgili oluşan herhangi bir soruna yönelik bize ihtiyaçları yok. Dış politika açısından hadiseye baktığımızda ise millet ittifakında yer alan hiçbir parti dış politikaya yönelik sorun olduğunda orada devletini, milletini yalnız bırakmadı. İkincisi bu çağrı Türkiye’nin taşınamaz hale gelmiş yüklerinin ve problemlerinin çözümü için ise o zaman 5 Mayıs 2018’den beri söylediğimiz bir şey var, uçacak, kaçacak dediğiniz tek partili Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye’ye uygun değil dedik. Dolayısıyla haklı çıktık bu konuda. Karşılık önerimiz de iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş. Parlamenter sistemin eksiğini, gediğini giderip 21. Yüzyılın taleplerine uygun bir sisteme geçmek. Bu konuda bizden yardım, destek isteniyorsa bunu en başından beri talep eden biziz dolayısıyla elbette bu konuda destek verilir ama Sayın Erdoğan’ın buyurun biz iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçelim siz bunda var mısınız sözüne istinaden öyle ise bu çağrı. Şayet bu çağrı siyasi bir taktik üzerine samimiyetten uzak ise biz, İYİ Parti olarak milletimizin çıkarlarına, menfaatlerine, değerlerine aykırı davranılmadığı süre içerisinde yola çıktığımız hiçbir insanı yolda bırakmadık.

"Sayın Erdoğan, milli ve yerli olduğumuzu teslim etti"

Bu bir destek çağrısı bunun birinci ayağı sayısal olarak bize ihtiyaçları yok. İkinci ayağı dış politika zaten hiç yalnız bırakılmadılar. Üçüncü ayağı ise bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu demokrasinin ortadan kalkışı, hukukun üstünlüğünün ortadan kalkışı, adalet duygusunun zedelenmesi gibi, liyakatsizlik gibi ekonomik zorlukların arka planında bu tercihler var. Bu tercihler değiştirilecekse orada elbette ben biliyorum ki, CHP’de dahil olmak üzere muhalefette yer alan ben millet ittifakı açısından konuşayım iyileştirilmiş güçlendirilmiş sisteme geçişle ilgili destek vermeye hazır. Burada da bir sorunumuz yok. Tabii hangisi? Orada en önemli iki kelime var milli ve yerli olduğumuzu teslim etti Sayın Erdoğan. Şimdiye kadar hiç bana gayri yerli diyebilen olmamıştı. Bu dönem 5 yılda hepimiz gayri milli, gayri yerli olduk. Biz kendimizi biliyoruz milli, yerli, milliyetçi, kalkınmacı, demokrat bir siyasi partiyiz dolayısıyla beş sene sonra anlaşılmış olması biz ancak memnun eder.”