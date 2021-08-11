Akşener'den Afgan göçmen açıklaması: Dışişleri Bakanı ne olup, ne bittiğini açıklaması lazım

İYİ Parti lideri Meral Akşener son günlerin tartışma konusu olan düzensiz Afgan göçmenler hakkında, "Dışişleri Bakanı ne olup, ne bittiğini açıklaması lazım. Hepsini bir araya koyduğumuz zaman Türkiye'ye yönelik itişme kakışmanın olabilirliği daha beka ile alakalıdır." diye konuştu.

Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine devam ettiği Erzincan kent merkezinde ziyaretleri sırasında basın açıklaması yaptı. Akşener, açıklamasında, yaptığı ziyaretlerin değerlendirmesini yaparak, bütün meselenin seçmenin velinimet olmasını sağlamak, kutuplaştırmaları ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

"Partili cumhurbaşkanlığı meselesinden Türkiye'nin vazgeçmesi gerekmektedir"

Akşener, erken seçim konusunda vatandaşın algının nasıl olduğunun sorulması üzerine şu cevabı verdi: "Ben iki şey söylüyorum bir partili cumhurbaşkanlığı meselesi yaramadı Türkiye'ye. İlginç bir biçimde sayın Erdoğan'a da yaramadı. Zengin diye eleştirilen dükkan sahibi de muhtemelen iktidar partisinin sempatizanı veya oy vereniydi, bakın ne kadar tuhaflık oluşmuş ki, 9 işçi çalıştıran arkadaşımız beni zenginin yanına gitmekle suçladı.

Partili cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'de siyasetin baştan aşağıya dikey hiyerarşisini tahkim etmiş, yatay hiyerarşi dediğimiz seçmenden, genel başkana kadar giden, toplumla iç içe olan alanı mahvetmiş.

Gördüğüm şey şu, sayın Erdoğan'a da bu iş zarar vermiş. Seçmeni zaten çırak çıkarmış durumda. Partili cumhurbaşkanlığı meselesinden Türkiye'nin behemehal vazgeçmesi gerekmektedir."

"Vatandaş bir an önce seçim istiyor"

Türkiye'de vatandaşların cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kurtulmak için seçim istediğini savunan Akşener, "Büyük bir korku var yüksek sesle bağırmıyor insanlar. Ben gördüklerimi söylüyorum kendi fikrimi ortaya koymuş değilim.

Türkiye'deki konu şu anda içinde bulunduğumuz partili cumhurbaşkanlığı sistemi. Bunun değişmesi gerekiyor. Sizin oyunuzun, sizin fikrinizin, sizin düşüncenizin, sizin üzerinizden rekabet edilebilmesinin yolu bu ucube sistemden kurtulunmasından geçiyor.

Bütün anketlerde de vatandaş bu ucube sistemden kurtulalım diyor. Benim önceliğim bu ucube sistemden kurtuluşun yolunu açmak. Onu engelleyecek hiçbir hareket içinde olmayacağım.

Bu netlikte söylüyorum. Çünkü çocuklarımıza bu Türkiye'yi bırakamayız. İyi gitmiyor, öncelikle sistem sorunumuz var bizim insanlar meselesi değil, kimse kimsenin düşmanı değil." ifadelerini kullandı.

Afgan göçmenler konusu

İyi Parti lideri Akşener, bir gazetecinin "Mülteciler konusunda ülkemizin beka sorunu var mı?" şeklindeki sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Nüfusun değişmesi ile ilgili beka olup olmadığına kendiniz karar verin. Beş yaşında gelmiş çocuk şu anda 15 yaşında, 10 yaşında gelen 20 yaşında burada doğan çocuklar var. Ensar diye alkışlayanların yaptığı hiçbir şey yok. Entegrasyona yönelik yaptığı bir şey yok.

Üçüncüsü ise bu Afgan meselesi var. İddia şu, ben henüz bunu bilmiyorum ama basından okuduğumuz iddia, Amerikan kaynaklarından yayınlanmış iddia, o da şu; Biden ile sayın Erdoğan'ın yaptığı anlaşmanın neticesinde Taliban'a karşı Amerika'nın yanında yer almış Afganların Türkiye'ye getirildiğine dair bir iddia var.

Bakın bu bir iddia, bu iddianın doğru olup olmadığını açıklayacak olan iktidardır ve açıklamalıdır. Afganlar yıllardır İran'a çalışmaya gelir sonra da giderler. İran sınırı açtı, bizim sınırda hiçbir şey yok arabalara doldurulup çeşitli yerlerde bu insanlar buğday atar gibi dökülüyor. Bu nedirin cevabı var mı sizin içinizde? Ben de de yok.

Dışişleri Bakanı ne olup, ne bittiğini açıklaması lazım. Hepsini bir araya koyduğumuz zaman Türkiye'ye yönelik itişme kakışmanın olabilirliği daha beka ile alakalıdır.

Bir demokrasinin değişmesi, iki beka ile ilgili elbette bir sorun olacaktır, olabilecektir, bunun önüne geçmemiz lazım. Bu da nedir? Şeffaflıktır, doğru bilgidir, açık bilgidir. Bu endişenin giderilmesi yolu, iktidar açıklayacak o kadar."