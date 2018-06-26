Akşener: Daha etkili bir mücadele vermekte kararlıyız (Ek)

\'İNCE\'NİN SÖZLERİNE KATILMIYORUM\'

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçim sonrası ilk kez yaptığı açıklamanın ardından parti binasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin \"Diğer adaylar beklediğimden az oy aldı\" açıklamasıyla ilgili görüşü sorulan Akşener, \"CHP sistemi içinde bakıldığı zaman 100 yıllık bir CHP, yüzde 22 oy aldı. 50 yıllık bir MHP, yüzde 11 oy aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi bütün devlet güçleriyle bütün imkanlarıyla kasalarında siyasi partilerin ciddi paralarla bir seçim kampanyası yaptılar o da yüzde 41 oy aldı. Kürt siyasi hareketinin temsilcisi konumunda olan HDP, yüzde 11 oy aldı. Sonuç itibarıyla emeklilerin emekli parası, gönüllülerin harçlıklarıyla devletten 1 kuruş para almadan kurulan 8 aylık İYİ Parti de yüzde 10 oy aldı. Ben Sayın İnce\'nin bu sözlerine, fikrine katılmıyorum\" dedi.

Meral Akşener, kendisinin, partisinden daha az oy almasıyla ilgili yöneltilen soruya ise \"Ciddi bir siyasi parti olduğumuzu gösteriyor\" diye yanıt verdi.



\'HAKKIMDA 1 MİLYON TL\'LİK TAZMİNAT DAVASI AÇILDI\'

Akşener, \"AA verileriyle manipülasyon yapıldığına dair atılan tweet ve yapılan açıklamalar oldu. Son yapılan açıklamalara göre YSK verileri ile AA verilerinin yüzde 99\'a kadar uyuştuğu ortaya çıktı. Bu noktada bir öz eleştiri yapma imkanınız var mı?\" sorusu üzerine şunları söyledi:

\"AA\'ya Sayın Albayrak\'ın bir talimat verdiğine dair aldığımız duyumu ben sadece soru olarak sordum. O gece herhangi bir açıklamamız olmadı. Tweet atmadık. O bir soruydu. Sorunun karşılığı olarak da 1 milyon TL\'lik bir tazminat davası açıldı hakkımda. Tersinden bakarsak işe şimdi yargının ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Diğer taraftan şu soruyu aslında sormalıydınız; \'YSK\'nın önüne niye gitmedin?\' O gece Sayın İnce ve CHP temsilcileri, Sayın Erdoğan\'ın kazandığını ifade ettiler. Dolayısıyla herhangi bir gerilime sebep verecek bir hadisenin olmadığını ana muhalefet partisinin adayı ve ana muhalefet partisinin adayı ve temsilcileri söylediler. Dolayısıyla onu ben yapmadım. Arkadaşlarımızla beraber seçim sonuçlarını izledik. Bu soru beni ilgilendirmiyor. Sizin kurumunla ilgili herhangi bir cümlem olmadı.\"



\'BU SORUYA CEVAP VEREMEM\'

Meral Akşener, bir gazetecinin \"Türkiye önümüzdeki dönemlerde hangi gündemi konuşacak? Bekir Ağırdır\'ın, Türkiye\'nin önümüzdeki 2 yıl içerisinde seçime gideceğine dair bir öngörüsü olduğunu ifade etti. Siz de böyle mi düşünürsünüz yoksa bu hükümetin 5 yıl süreyle iktidarda olacağını mı düşünürsünüz?\" sorusuna şu yanıtı verdi: \"Bu soruya cevap veremem. Milletvekili arkadaşlarımız mazbatalarını aldıktan sonra Genel İdare Kurulu üyelerimizle birlikte Türkiye değerlendirmesini, seçim değerlendirmesini bugün kısa bir şekilde yaptık. Yol haritamızın saat saat, gün gün, ay ay ortaya çıkacağı, derinlikli bir basın toplantısı yapacağız.\"



\'BUNA TEVESSÜL EDECEK BİR KİŞİ YOKTUR\'

Akşener, \"Seçim gecesi çıkıp konuşma yapmamanız konusunda herhangi bir uyarı aldınız mı?\" sorusuna \"Hayır canım. Benim bütün siyasi hayatım bu tür tehdit yapılamayacak bir siyasi karakter olarak buna cesaret edilemeyecek bir karakter olarak şekillenmiştir. Ben o gece partimde gece 1,5\'a kadar arkadaşlarımla beraber seçim sonuçlarını takip ettim. Başkanlık divanının üyeleri buradaydı. Ne bir telefon aldım ne ziyaretçi geldi. Bu ülkede buna tevessül edecek, aklında geçirecek bir kişi de yoktur. Dediğim gibi geçmişim bugünümün teminatıdır\" diye yanıt verdi.



\'SİYASİ PARTİYİZ, EVCİLİK OYNAMIYORUZ\'

Bir gazetecinin \"İnce ve Karamollaoğlu\'yla bir görüşmeniz oldu mu ya da Meclis\'te \'millet ittifakı\' devam edecek mi? Yol haritanız ne olacak? Yoksa sadece MHP ile bir yakınlaşma olacağı gibi değerlendirmeler var\" sorusuna Akşener, \"Bütün siyasi partilerin içinde bugün dahil hala İYİ Parti konuşuluyorsa bu İYİ Parti\'nin siyasi cenahta önemli bir alan kapladığını gösteren bir sonuçtur. Biz bir siyasi partiyiz. Evcilik oynamıyoruz\" yanıtını verdi.



\'DEMOKRATİK USULLERE GÖRE YAPILACAK\'

Akşener, \"Parti grubu kurdunuz ama milletvekili olmadığınız için partinin bir grup başkanına ihtiyacı var. Grup başkanı seçimleri nasıl yapılacak?\" sorusu üzerine şunları söyledi:

\"Hepsi demokratik usullere göre yapılacak. Başından beri aldığımız her karar mutlaka yetkili kurullarımızın tartışmasıyla alındı. Şahsi olarak hiçbir önemli kararı tek başıma almadım. Arkadaşlarıma da dayatmadım. Böyle olmalı dahi demedim. Bunu arkadaşlarım biliyor. Birlikte her şeye karar vereceğiz. Bakın, şu açıklama için dahi ben arkadaşlarımın görüşlerini almayı bekledim. Dün yapamadık çünkü itiraz edilen iller ilçeler vardı.\"



\'BİZ DE BİR KÖPRÜNÜN BAŞINI TUTTUK\'

Bir gazetecinin \"Pek çok ankette MHP yüzde 10\'un altında görünürken, bir sürpriz yaptı. Bunda iktidar ortağı olma kararının etki olduğu söyleniyor\" demesi üzerine İYİ Parti Lideri Akşener, \"Bu konuda herhangi bir yorum yapamam, milletimizin kararına saygı duymak durumundayım. Yalnız şunu söyleyeyim. Sanıyorum; 1988\'de rahmetli Demirel, 3\'üncü parti olarak Meclis\'e girdiğinde, böyle sorular sorulduğunda, rahmetli demiştik ki \'Biz bir köprünün başını tuttuk. Bundan sonra hiç kimse geçenden 100 kuruş geçmeyenden 150 kuruş alamayacak.\' Biz de bir köprünün başını tuttuk\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Meral Akşener soru cevap

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN - Muhammet BAYRAM - Gözde AK / ANKARA, (DHA)