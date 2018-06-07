Akşener, Cumhurbaşkanı seçilirse ilk ziyaret edeceği yeri açıkladı

İyi Parti Genel Başkanı ve partisinin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçilirse ilk olarak Yunanistan tarafından işgal edildiği öne sürülen 18 adadan birine ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Akşener, "TİKA, yılda 8 milyar dolar parayı nereye harcadığı belli olamayan bir kurum… Bunun 6,5 milyar doları maliyeden aktarılmış. Direk sizin verginiz. Haram zıkkımın ötesinde. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Bunu bulmak bana nasip olacak inşallah. AFAD diye bir kurum var, orası daha büyük çiftlik. Yandaş çocukları hiçbir şey yapmadan buradan sadece maaş alıyor. Bu haram lokmaları kusturacağım!" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Kadıköy’deki programının ardından Yalova’ya geçti. Yalovalılara hitap eden Akşener’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Milletvekili seçiminde biz Millet İttifakı'nı kurduk. Öyle gösteriyor ki biz mecliste çoğunluğu alacağız. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bizim adaylarımız var. Bir de Cumhur İttifakı var. 16 yıldır bu arkadaşlar iktidarda. 2008'e kadar eski hükümetin aldığı önlemleri uyguladılar. Sonra contayı yakmaya başladılar. Sanayi şehri, turizm şehri diyebilirdik Yalova için eskiden ama bugün maalesef öyle diyemiyoruz.

"Gençlerin iş bulması lazım”

Türkiye'de bir rejim değişikliği yapıldı. Bütün yetki tek adama verildi. Seçime giderken ben bazı sorular sormaya başladım, hepsi şaşırdı. Bir ülkenin kalkınması için gençlerin iş bulması lazım. Devlet eğer gencine iş bulamıyorsa onun ayıbıdır. O yüzden ‘biz gençlere iş bulana kadar 500 lira vereceğiz' diyoruz. Buna çok bozuldular ‘o parayı nereden bulacaksın' dediler. Sizin paranızla keyif çatan bakanlara, bakan çocuklarına ‘inin o arabadan aşağı' diyeceğim, para çıkacak. Yine söylüyorum YÖK'ü kapatacağım, TRT'yi satacağım. Dayanışma fonu kuracağız, borçları bir defaya mahsus ödeyeceğiz dedik. Ona da bozuldular. Bu kredi kartı mağdurlarının bir defaya mahsus parası yüzünden kavga çıktı. Bizim projelere karşı çılgın projeler çıkardılar. Soruyorum meşhur proje Kanal İstanbul 65 milyar dolara mal oluyor. Peki Türkiye'ye bu yapıldıktan sonra ne kadar gelir getirecek? Kimse bilmiyor. Bunun cevabını alana kadar her yerde konuşacağım.

“TİKA paraları nereye harcadığı belli olmayan bir kurum”

Birden TİKA'yı getirdiler ortaya. Çünkü ben israfı keseceğim deyince hepsi bozuldu. Bana ithamlarda bulundular. Beni ‘cahil' ilan ettiler. Sayın Binali Yıldırım hopladı. Dedi ki ‘Bu… Bu… (bana böyle yapıyor) TİKA’yı kapatacakmış’. Ne kadar cahil olduğumu söyledi. Büyük muhterem sayın Erdoğan’da aynı şeyi söyledi. TİKA’nın öneminden bahsedip ne kadar cehalet içinde olduğumu söyledi. Şimdi TİKA deyince nedir bu diye baktık. TİKA, yılda 8 milyar dolar parayı nereye harcadığı belli olamayan bir kurum… Bunun 6,5 milyar doları maliyeden aktarılmış. Direk sizin verginiz. Haram zıkkımın ötesinde. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Bunu bulmak bana nasip olacak inşallah. AFAD diye bir kurum var, orası daha büyük çiftlik. Yandaş çocukları hiçbir şey yapmadan buradan sadece maaş alıyor. Bu haram lokmaları kusturacağım!



457 milyar dolar borç aldılar. 70 milyar dolar özelleştirme yaptılar. 2 trilyon dolar 16 yılda hepimizden vergi topladılar. Buraya Yalova’ya bir fabrika yapıldı mı? Çiftçi tarlasına küstürülmekten vazgeçti mi? (Hayır sesleri) Peki bu 2 milyar dolar nereye gitti? Bunun hesabını sormak inşallah bize nasip olacak.



ÖTV artmış. Bütün köprülerden geçerken para öderken insanların ödediği paranın yanında siz geçmeyen insanların cebinden de para çıkıyor da ondan. Bunların bütün ihaleleri yandaş müteahhitler, şehir hastaneleri yandaş müteahhitler. Onun içinde emeklilerin hem muayene hem de ilaç katkı payları gittikçe artıyor.

“Cumhurbaşkanı seçildiğimde ilk ziyaretimi 18 adalardan birine yapacağım”



Kıbrıs’ı sorup duruyorum. Kardeşim ikide bir İngiltere’ye gidip duruyorsun. Sattın mı? Satmadın mı? Elbette bu satışa engel olacağız. Çünkü Kıbrıs bizim için yavru vatan değil kalbimizdir… kalbimiz. 18 adayı kaptırdın. Söyleyip duruyoruz çıt yok. İlk defa Yalova’dan Gökçedereli Makbule Akşener’in torununun eşi olarak sesleniyorum ilk kez… Cumhurbaşkanı seçilirsem ilk ziyaretimi o 18 adalardan birine yapacağım.

“Bir ağaç için binanın yerini kaydıran Atatürk; diğer tarafta 50 bine yakın ağaç kesen Erdoğan”



Bu ülkede demokrasi bırakmadın. Tabiatın, çevrenin, doğanın içine tükürdün. Şimdi burada Atatürk’ün Köşkü var. Bir tane ağaç kesilecek diye köşkün yerine değiştirdi Atatürk, diğer yanda Okluk’ta rahmetli Özal’ın 3 oda bir salon Cumhurbaşkanlarına ait o küçücük binası yıkıldı. Rahmetli Özal ve Demirel’e yeten o bina yıkıldı. 50 bine yakın ağaç kesildi. Bu nasıl bir göz doymamasıdır. Bu kadar yolsuzluk hangi psikolojinin hangi dramaların eseridir. Günahtır… Günahtır… Bir ağaç için binanın yerini kaydıran Atatürk, diğer tarafta 50 bine yakın ağaç kesen Erdoğan.



İYİ Parti’nin kuruluşu herkese iyi geldi. İnşallah Cumhurbaşkanlığını almak suretiyle en kısa zamanda tekrar hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi, demokrasinin tam anlamda uygulanması için iyileştirilmiş parti sistemini yeniden ülkenin gündemine getireceğiz."