Akşener: Çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını açıkla

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a çağrıda bulunarak, \"Şu araştırma sonuçlarını açıkla kardeşim. Yani çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını, kamuoyu yoklamalarını açıkla\" dedi.

Eski bakanlardan Yaşar Okuyan, Barlas Doğu, Hasan Korkmazcan ve avukat İlke Çakar\'dan oluşan Temiz Seçim Platformu üyeleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'i ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası açıklama yapıldı.

Akşener, Temiz Seçim Platformu üyelerinin yaptıkları çalışmaları bütün siyasi partilere takdim etmek üzere ziyarette bulunduklarını belirterek, kendileri ile işbirliklerini kurumsal olarak sürdüreceklerini söyledi.

Yaşar Okuyan ise Temiz Seçim Platformu\'nun 300\'ü aşan kişi tarafından oluşturulduğunu ifade ederek, \"Çok ciddi araştırmalar yaptık. Her seçimden sonra tartışılan konuların ortadan kaldırılması yönünde tespitlerimizi sunduk. 21 bin sayfa doküman var elimizde\" dedi.

\'GÜNDEM YARATMA ÇABASI\'

Akşener bir gazetecinin, \'Cumhurbaşkanı\'nın dünkü açıklamasını takip etmiş olabilirsiniz. İstiklal Marşı bestesinin değişmesini gerektiğini düşünüyor musunuz?\' sorusuna, \"Kafasını değiştirse iyi olacak. İki yeni gündem yaratma çalışması. Biz AK Parti Genel Başkanın gündem belirleme çabalarının dışında kalmaya özen gösteriyoruz. Söyleyecek sözü olmayanlar işte böyle gündem çarpıtma noktasına gidiyor. Çünkü ben size soruyum. Siz din anlamında inançlarınızı güncellediniz mi? Dolayısıyla orada bir problem yaşıyor. Şimdi İstiklal Marşı\'nın bestesini açtı. Anadolu\'da bir söz var, \'laf söyledi bal kabağı\' denir\" diye cevap verdi.

Akşener ayrıca bir soru üzerine, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen\'ın YSK\'nın 55 milyon seçmene karşılık 500 milyon seçim zarfı sipariş ettiği iddiasına ilişkin, \"Onu takip edeceğiz, tam bilmiyorum\" dedi.

\'ANKET SONUÇLARINI AÇIKLA BİLELİM\'

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a çağrıda bulunan Akşener, şöyle konuştu:

\"Şu araştırma sonuçlarını açıkla kardeşim. Yani çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını, kamuoyu yoklamalarını açıkla. Nasıl sonuçlar geliyor ki, nasıl korktun ki, bugün seçime 2 yıla yakın bir süre varken ittifak arayışlarına girdin, ittifaklar yaptın ve her gün başka birşey söyleyerek panik içinde bir durumdasın. Tekrar söylüyorum açıkla anket sonuçlarını bilelim\"

Akşener, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem\'in ailevi sebeplerden dolayı istifa ettiğini, istifasından dolayı çok şaşırdığını ve çok üzüldüğünü söyledi.



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