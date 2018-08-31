Akşener, Çavuşoğlu ve Albayrak'ın muhalefete bilgi vermesini istedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dış politika ve ekonomik gelişmeler noktasında hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından muhalefet partilerine topluca ya da ikili olarak bilgi verilmesi çağrısında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı yazılı açıklamasında ekonomik gelişmeler ve dış politikada iktidarın söyleminin, \'dış güçlerin saldırılarına karşı bir milli mücadele yürütüldüğü\' şeklinde olduğunu belirtti. Beyanların bu yönde olmakla birlikte her iki alanda alındığı ifade olunan tedbirlerin ne yurt içinde ne de yurt dışında yeterli güveni sağlayamadığını ve inandırıcı olmadığını belirten Akşener, \"Ekonomik duruma ilişkin olarak ortada uçuşan rakamlar ise iktidarın en güçlü olduğu alanın Sovyetler Birliği\'nde olduğu gibi çarpıtılan istatistikler olduğunu ortaya koymaktadır. Gündemdeki sorunlar eğer bir \'milli mücadele\' gerektirmekteyse alınması gerekecek tedbirlerin vüsatı AKP-MHP İttifakını aşmak durumundadır. Nitekim bu anlayışla 14 Ağustos tarihinde yaptığım bir basın açıklamasında \'görüş ve önerilerimiz mahfuz kalmak kaydıyla, iktidarın tarifiyle, milli egemenliğimizi hedef alan bu ekonomik savaşa karşı, ben de milli egemenliğimizin kalesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni, Milli Ekonomi Gündemi ile toplantıya davet ediyorum\' demiştim. Meclisin halen de tatilde olması ve bu çağrımıza yanıt verilmemiş olmasından da rahatsızlık duymaktayım\" dedi.

\'SU ALAN BİR GEMİNİN KAPTANINA GÜVENMEMİZ İSTENMEKTEDİR\'

\"Dış politikada ise sınır boylarımızda, Suriye\'de, son yılların en büyük silahlı çatışmasının İdlib bölgesinde patlamak üzere olabileceği bilgileri afaka çıkmışken anılan bölge içindeki ve dışındaki muharip unsurlar karşısında gözlem noktalarındaki Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne mensup personelin güvenliği konusu bizim açımızdan en birinci öncelik konumuna gelmiş bulunmaktadır\" diyen Akşener, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

\"Soruna çözüm arayışları çerçevesinde 7 Eylül\'de Tahran\'da yapılacak Türkiye-Rusya-İran Zirvesi\'nin diğer iki katılımcısının Şam rejimini açıkça desteklemekte oldukları dikkate alınırsa iktidarın o gün aslında ve neticede Esad ile de masaya oturacağını düşünmek gerekecektir. Her anlamda bir \'Stratejik Kara Delik\' olarak tanımlanabilecek mevcut ortamda iktidar dost gördüğü ülkeler ve yeni edindiği müttefikleriyle istişarelerde bulunur ve bilgi paylaşırken aynı bilgileri kendi ülkesinin vatandaşlarından ve onların yarıya yakın bir bölümünün temsilcileri olan muhalefetteki siyasi partilerden esirgemekte, diğer ifadeyle \'sormayın sadece destek verin\' olarak tanımlanabilecek bir çağrıyla karaya oturmuş ve su alan bir geminin kaptanına güvenmemiz istenmektedir. Bunun böyle olamayacağı bilinmelidir. İYİ Parti olarak yukarıda değindiğim konularda hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından muhalefet partilerine topluca ya da ikili olarak bilgi verilmesi hususunda bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum.\"

Haber:Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)