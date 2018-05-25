Akşener: Bu ekonomiyi bunlar yönetemez durumdalar (2)

\'TÜRKİYE’NİN İLK KADIN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM\'

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İYİ Parti\'nin Türkiye\'ye iyi geldiğini, 16 yıldır ülkeyi idare edenlerin artık 19, Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim ve 10 Kasım\'da hasta olmadığını söyledi.

Kayseri\'deki mitingin ardından Kırşehir\'e geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cacabey Meydanı\'nda toplanan kalabalığa hitap etti. Akşener, 24 Haziran’da cumhurbaşkanı seçilerek Türkiye’nin ilk kadın cumhurbaşkanı olacağını ifade etti. Polislerin, sağlıkçıların ve öğretmenlerin 3600 beklentilerini çözeceklerini vaat ettikten sonra, 16 yıldır ülkeyi idare eden ve bu durumu çözemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birden bire çözeceğini açıklamasını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Akşener, Erdoğan\'a Türk halkının 24 Haziran’da \'Tamam\' diyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisinin adını anmadığını, yeniden ağlama günlerine döndüğünü belirten Akşener, \"Aman bana \'Kardeşim\' demesin, benim adımı anmasın. Çünkü adını andıkları, kardeşleri Kaddafi, Saddam, Esat gibi göçüp gidiyor. Erdoğan tekrar ağlama günlerine döndü. Ya kardeşim küçük Emrah gibi öyle ağlama. Bak Küçük Emrah bile büyüdü, kocaman adam oldu\" dedi.

Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde 5 yıl sonra Türkiye’nin gıdada, kendine yetecek ürünü üreten ve ithalatı bitmiş, ihracata başlamış bir Türkiye olacağını belirten Akşener, \"16 yıldır ülkeye yönetenler inşaat sektörüyle milletten aldıklarını yandaşlarının cebine doldurdu. Biz beton yapmak yerine fabrika yapanların önünü açacağız\" diye konuştu.

\'25 HAZİRAN SABAHI BU SATIŞI İPTAL EDECEĞİM\'

Kırşehir Şeker Fabrikası’nın satılmasına da tepki gösteren Akşener, \"Buradan sesleniyorum. Bu fabrikayı ve diğer 14 fabrikayı satan alanlar hiç heveslenmesin. 25 Haziran sabahı bu satışı iptal edeceğim. Millet yeniden şeker fabrikaların sahibi olacak\" dedi.

Konuşmasının devamında \"Türkiye\'nin kaynakları var\" diyen Akşener, \"Türkiye israf yapıyor. Türkiye rüşvet bataklığının dibine gelmiş durumda. Yine buradan ilan ediyorum, cumhurbaşkanı seçileyim öyle yasalar çıkaracağım ki, rüşvet alanın da verenin de eli ateşte yanacak\" dedi.

\'TÜRKİYE’DE 10 MİLYON İŞSİZ VAR\'

Akşener, Türkiye\'de 10 milyon işsiz olduğunu vurgulayarak işsizlik sayınının azaltılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. 10 milyon işsizin yüzde 26\'sını gençlerin oluşturduğunu aktaran Akşener, şunları söyledi:

\"Son 16 yıldır ülkeyi idare edenler, Türkiye’nin dış borcunu 450 milyar dolara çıkaranlar, Türkiye’de cumhuriyetten bu yana yapılan bütün fabrikaları ve tesisleri satarak 70 milyar doları heba edenler, yatırım yapmak yerine borç batağına sürüklemişlerdir. Bize yetki verin, biz de ülkeyi bu darboğazdan çıkaralım.\"

\'TÜRKİYE DAYANIŞMA FONU\' PROJESİ HAKKINDA BİLGİLER VERDİ

Akşener, daha sonra seçim projesi kapsamında hazırladıkları ve \'Türkiye Dayanışma Fonu\' projesi hakkında bilgiler verdi.

İktidara gelir gelmez hiç vakit kaybetmeden bir sosyal dayanışma fonu kuracaklarını söyleyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bu fona, Türkiye Dayanışma Fonu adını verdik. Biz diyoruz ki, borç kaderin değil sileceğiz. 30 Nisan 2018 tarihi itibariyle borçları, bankalarca veya tüketici finansman şirketlerince yasal takibe ya da yakın takibe alınmış olan ve de borçları tahsilat şirketlerine satılmış olan 4.5 milyon vatandaşımızın tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçlarını satın alacağız. Bu durumda olan borçlulardan, işsiz, emekli ya da asgari ücretle çalışanların borçlarının tamamını, sileceğiz. Değil borcunu ödemek, evine ekmek, çocuğuna süt bile götürmekte zorlanan işsiz kardeşlerimizi, tam rahat edeceği yaşlarda borç krizi içinde debelenen emeklilerimizi bu yükten kurtarmak boynumuzun borcudur. Yine borçları bu durumda olan, düşük gelirle çalışan vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin borçlarının en az yüzde 80\'ini, belirli kriterlere göre sileceğiz. Kalan borçlarını ise, faizsiz 10 yıla kadar taksitle ödeyebilecekler. Ayrıca şehit ve gazi ailelerinin bu durumdaki tüm borçlarını sileceğiz. Vatan onlara çok şey borçludur. Proje kapsamında 4.5 milyon vatandaşı borç yükünden kurtaracağım\" dedi.

Mitingin sonunda İYİ Parti Kırşehir milletvekili adaylarını platforma çağırarak seçmene tanıtan Akşener, kadınların verdiği tülbentleri de aldıktan sonra Kırşehir’den ayrıldı.

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)



FOTOĞRAFLI