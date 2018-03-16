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Akşener: Biri birine ‘zürriyetsiz', öbürü öbürüne 'şerefsiz' dedi

“Ağzıma alamayacağım çirkinlikler oldu; bir baktık, ‘yerli ve milli' ittifak”

16 Mart 2018 23:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle ilgili olarak başbakan olduğu dönemde sarf ettiği sözleri hatırlatan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biri birine 'zürriyetsiz' dedi. Öbürü öbürüne 'şerefsiz' dedi. Öbürü öbürüne 'ver Bilal'i al hilali' dedi. Öbürü öbürüne ağzıma alamayacağım çirkinlikler oldu. Bir baktık yerli ve milli ittifak” yorumunda bulundu. AKP ile MHP’nin 'Cumhur İttifakı’ kurmasını ‘cıvıklık’ olarak nitelendiren Akşener, “Karşısındaki de 'gayri milli', 'hain' oluyor. İtirazımız bunadır” diye ekledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakan olduğu dönemde Sivas’ta gerçekleştirdiği bir mitingde MHP Genel Başkanı Bahçeli için "MHP'nin başındaki beyefendi çıkıyor, aile çoluk çocuk nedir bilmez böyle bir derdi yok” ifadelerini kullanmıştı. CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ise bu sözleri 3 gün önce ittifak tasarısının gündeme alındığı TBMM Genel Kurulu’nda hatırlatmasının ardından 3 oturum ceza almış ve AKP ile MHP’li milletvekillerinin saldırısına uğramıştı. 

Beşiktaş Demokrasi Meydanı'nda partisinin düzenlediği 'Anlat Hemşehrim, Dertleşelim' etkinliğine katılan Akşener, 'Cumhur İttifakı' ile ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan'ı bu kadar acele bu işlere iten o korku nedir? Bunun anlamı, çekmecedeki anket sonuçlarıdır. Çıkar kardeşim, paylaş. Sen de rahatla herkes rahatlasın. Siyasi partiler elbette ki yan yana gelebilirler. 'Vay efendim siz niye yan yana geliyorsunuz' deme hakkı kimsenin yok. Burada itiraz edilen saygısızlık şudur; kendileri kurdular, niye kurdunuz diyen yok. Ama 'biz yerli ve milliyiz, siz hainsiniz' hakkın ve haddin mi? Böyle bir durum olamaz. İtirazımız buradaki saygısızlığadır.

"Bu cıvıklık, bu tutarsızlık nasıl oluyor da yerli ve milli oluyor"

"Biri birine 'zürriyetsiz' dedi. Öbürü öbürüne 'şerefsiz' dedi. Öbürü öbürüne 'ver Bilal'i al hilali' dedi. Öbürü öbürüne ağzıma alamayacağım çirkinlikler oldu. Bir baktık yerli ve milli ittifakı...İttifak kurabilirsiniz. Bütün bunlardan vazgeçmiş olabilirsiniz. Bu bizi ilgilendirmez.  Bu cıvıklık, bu tutarsızlık nasıl oluyor da yerli ve milli oluyor. Onun karşısındaki de 'gayri milli', 'hain' oluyor. İtirazımız bunadır.”

Akşener, beraberindeki partililerle birlikte Beşiktaş'taki Kartal Heykeli önünde basın mensuplarına 'kartal pençesi' pozu verdi. (DHA)

"CHP'nin seçim güvenliği ziyaretinin adı işbirliğidir"

Bir gazetecinin "Hayır bloğunda bir görüşme var mı?" şeklindeki sorusuna Akşener, "Sayın Temel Karamollaoğlu'nun söylediği 'hayır bloku' denilen ki bu tanım doğru da değil. Ama o oturdu. Bu kendine özgü referandum sonucu ortaya çıkan sisteme karşı olanlar, yani parlamenter demokrasiye geri döneceğiz demektir. Bununla ilgili kriterleri belirleyelim diye bizi ziyaret ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi de bizi ve diğer siyasi partileri seçim güvenliği ile ilgili ziyaret etti. Bunlar tamam, bunun adı zaten işbirliğidir. Ama ısrarla söylediğim bir durum var, mümkünse referandumda 'hayır' diyen her siyasi parti, birinci turda aday çıkarmalıdır. Abinin insicamı bozuluyor böyle durumlarda. Seçilmiş rakip denilen tanımın dışındayız. İkinci turda elbette ki görüşmeler olabilecektir.  Ona bir itiraz  yok zaten" diye yanıt verdi.  

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