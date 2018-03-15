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Akşener'den Erdoğan'a 'İstiklal Marşı' tepkisi: Anadolu'da buna "Laf etti bal kabağı" derler!

Erdoğan İstiklal Marşı için "Beste ile güftenin birbirini tamamlaması çok önemli" demişti

15 Mart 2018 14:00

İyi Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstiklal Marşı'na yeni beste yapılması gerektiğine yönelik sözlerine tepki gösterdi. Akşener, "Anadolu'da buna laf etti bal kabağı derler" dedi. 

Erdoğan, Beştepe'deki 46. Muhtarlar Toplantısı'nda gerçekleştirdiği konuşmada İstiklal Marşı'na yeni beste yapılması gerektiğini söylemiş, "İstiklal Marşımızın anlamını ancak dilimizle birlikte kalbimizle de okuduğumuzda anlayabiliyoruz. En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılamamış, bulunamamış olmasıdır" ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı, "O beste ile güftenin birbirini tamamlaması çok önemli. Mesela 34 yıllık terörle mücadele dönemimizi şöyle hakkı ile ifade edecek bir şiirimiz, bir marşımız yok" şeklinde konuşmuştu.

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