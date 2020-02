Akşener: Ben inanıyorum ki; ikinci tura beni bırakacaksınız (4)

İZMİRLİ GENÇLER ZARF İÇERİSİNDE AKŞENER\'E 75 LİRA VERDİ

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İzmir programının finalini Gündoğdu Meydanı\'nda katıldığı iftar ile yaptı. Meydana kurulan masalarda partililerle halkın katıldığı programda iftar yapan Akşener, konuşma yapmak için çıktığı kürsüde şaşkına döndü. Bir kız elinde zarfla sahneye çıkarak Akşener\'e sarıldı ve elindeki zarfı verdi. Akşener, gençlerin İYİ Parti\'nin kampanyasına destek sunmak için kendi aralarında para topladığını açıkladıktan sonra zarfı açtı. Zarfın içinden 75 lira çıktı. Seçimlere dair de açıklama yapan Akşener, \"Abdullah Gül\'ü kabul etseydim iki milli görüşçü arasında karar verecek olacaktınız\" diye konuştu. Akşener, konuşmasında Başbakan Binali Yıldırım\'ı da eleştirerek, \"Benim ağzımdan TİKA ile ilgili bir laf çıkmamıştı. Satmaya kalkışsam söylerim. Senden mi korkacağım\" diye konuştu.

İzmir\'de; Bergama ve Tire ilçelerinde miting yaptıktan sonra kent merkezine gelen Meral Akşener, Gündoğdu Meydanı\'nda İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Vatandaşlarla birlikte iftar yapan Akşener, menüde yer alan mercimek çorbası, pilav, etli patates ve tatlıdan yedi. İftarın ardından konuşan Akşener İzmir\'den övgü dolu sözlerle bahsetti. İzmir\'in İYİ Parti\'yi ve kendisini bağrına bastığını söyleyen Akşener, \"Atatürk\'ün İzmir\'i, Zübeyde annenin İzmir\'i. Bu memleketi yönetmek için değil ele geçirmek için yola çıkanlara ilk defa dur diyen İzmir. İzmir var oldukça, İzmirli var oldukça Cumhuriyetin temel değerlerini değiştirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. İzmir, sorgulayan şehir, İzmir, biat etmeyen şehir. İzmir, Atatürk\'ü seven şehir. Cumhuriyetin bekçisi İzmir. Aranızda olduğum, aynı sofrayı paylaştığım için büyük heyecan, mutluluk ve onur duyuyorum\" dedi.

Vatandaşların 24 Haziran\'da iki alanda karar vereceğini kaydeden Akşener, \"Cumhurbaşkanı kim olsun? Milletvekilleri kim olsun?\" dedi. Bunun üzerine alandan \'Cumhurbaşkanı Meral Akşener\' sloganları yükseldi. Atılan sloganların ardından Akşener, \"İzmir cevabı verdi\" dedi. Daha sonra Türkiye\'nin yorgun olduğunu söyleyen Akşener, \"Türkiye yorgun, gerim gerim gerilmekten nefes alamıyor. Türkiye huzursuz. Sabah başka, öğleden sonra başka konuşan siyasetçi tipinden yoruldu. Herkese çemkiren, hakaret eden siyasetçiden yoruldu. Nefes almak, huzur bulmak istiyoruz. Bu ülkede kardeş gibi huzur içinde yaşamayı istiyoruz\" diye konuştu.

EKONOMİ BAKANINI ELEŞTİRDİ

Türkiye\'nin 453 milyar dolar borç aldığını, 70 milyar dolar özelleştirme yaptığını ve Türkiye\'den 16 yılda 2 trilyon dolar vergi alındığını söyleyen Meral Akşener, \"Bunların hepsi toplamı 2 buçuk trilyon dolar. İzmirli genç işsiz. İzmir\'e devlet fabrika yaptı mı? Devlet İzmir\'e hizmet getirdi mi? Peki 2,5 trilyon dolar nereye gitti? Köprüler yapıldı yandaş müteahhide. Tüp geçitler yapıldı, şehir hastaneleri yapıldı yandaş müteahhidin. Utanmadan \'Şehir hastanelerinin müşterisi artacak\' diyen bir Cumhurbaşkanı ve adayı var\" dedi. Bu sözlerin ardından yuhalayan kalabalığa müdahale eden Akşener, \"Biz yuhalamıyoruz. Biz 24 Haziran\'da gereğini yapıyoruz\" dedi.

Açıklamasının devamında sözü hükümetin yatırımlarına getiren Akşener, \"65 milyar dolara meşhur çılgın proje kanal İstanbul yapılıyor. Her gittiğim yerde bu soruyu soruyorum. Sormaya da devam edeceğim. Gençlere maaş bağlayacağım diyorum. \'Kaynağın nerede?\' diyorlar. Kredi kardı borçlarını sileceğim diyorum, \'Kaynak nerede?\' diyorlar. Fabrika yapacağım diyorum \'Kaynak nerede?\' diyorlar. 65 milyar doları gömüyorsun oraya, Türkiye\'ye faydası nedir, kaynağı nerede? Ben şimdi kaynaklarımı söyleyeyim. Başbakan da soruyor. Ekonomi bakanı denilen birisi var. Şaka gibi. Kaynak çarçur ettiğiniz, arpalık haline çevirdiğiniz pek çok devlet kurumunun harcadığı, israf ettiği paralar. Bunlardan biri TRT\" diye konuştu.

\'SENDEN Mİ KORKACAĞIM\'

Akşener, \"Ağabeyler çok kızgın. TRT\'yi satıyorum, özelleştiriyorum. 2 buçuk milyar TL\'lik kaynak cebinizde kalıyor. Bu parayla da gençlerimize iş imkanı sağlayacağız. Yıllık 50 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Devlet alışveriş yapıyor. Tek bir elden satın almalar yapılacak. Araştırdık yüzde 15\'e yakın tasarruf edilebileceği çıktı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) kavgası çıktı Binali Yıldırım üzerinden. \'FETÖ talimat verdi\' diyor. Benim ağzımdan TİKA ile ilgili bir laf çıkmamıştı. Satmaya kalkışsam söylerim. Senden mi korkacağım? Bütün kurumları inceleyeceğiz dedik. Bu TİKA nasıl bir şeymiş. Baktık yıllık 8 milyar dolar harcanıyor. Nereye gittiği belli değil. 6 buçuk milyarı sizin cebinizden çıkmış. Bir tane proje bulabildik. 25 kilometrelik otoyol yapılmış. Mogadişu\'da yol yapılmış. Somali nere, İzmir nere?\" ifadelerini kullandı.

Akşener\'in konuşması sırasında bir genç kız sahneye çıkarak önce Meral Akşener\'e sarıldı ardından da elindeki zarfı verdi. Meral Akşener, \"Bizim uçağımız yok, uçak da tutamıyoruz. Gençler kendi aralarında para toplamış. Allah razı olsun. Bu küçük küçük paralarla bir kampanya yürütüyoruz. Akıl, beden gücüyle bir kampanya yürütüyoruz. Ben 24 yıldır aktif politika yaparım, hayatımda bu kadar mutlu çalıştığım hiçbir seçim olmamıştır. İzmirliler, bu mübarek gecede sizlerin huzurunda söz veriyorum. 75-20-5 liralık miktarlarla yürüttüğümüz kampanyaya vallahi billahi haram karıştırmayacağım\" dedi.

\'ARTIK GÖNDER EVİNE DİNLENSİN\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bir yüzükle siyasete başladığını söyleyen Akşener, \"Eğer bundan başka şeyler olursa hırsızlıktır demişti. Ben demedim kendi dedi. El hak doğru söylemiş. Adam yorgun, bir de geveze. Artık gönder evine çoluk çocuğu dinlesin. Biz gerekeni 24 Haziran\'da yapacağız\" dedi. Sözü işsizliğe getiren Akşener şöyle devam etti:

\"Gençlere bu devlet iş vermek zorundadır. Veremiyorsak ailelerin karşısında onları ezemeyiz. İş verinceye kadar her gencimize 500 liralık vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Bana dediler ki kaynak nerede? 8 milyar liraya arabalara biniyorlar. Kira paraları sizden çıkıyor. Bakanlar, çocukları, gelinleri, damatları bir filo. Siz de babanız da vergilerle onları ödüyor. İnin aşağı diyeceğim. Suriyelilere 150 milyar lira para harcandı. Ne işin vardı? Beşar Esad\'ın yerinde kalması, gitmesi sana neydi. Efendi efendi ticaret yapılıyordu. 4 milyon insanın evinden barkından olmasına sebep oldun şimdi ağlıyorsun. Cumhurbaşkanı olur olmaz Suriye politikalarını düzelteceğim. İnsanlar vatanlarında özgür ve mutludur. Memleketlerine göndereceğiz. Sayın Erdoğan, Emevi Camisi\'nde namaz kılamadı ama biz 81 ilimizdeki temsilcilerle memleketine gönderilmiş mülteci kardeşlerimizle seneye bu zaman iftar edeceğiz\" diye konuştu.

\'BUNLAR BU DEVLETİ ELE GEÇİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTILAR\'

Kredi kartı borçlarıyla ilgili projelerinin olduğunu da açıklayan Akşener, \"6 binin üzerinde cinayet ve intihar var. Bir defalık bu insanları da rahatlatacağız. Bunları da çözeceğiz. Yine kaynak diyorlar. Her kaynak söylendiğinde gol yiyorlar haberleri yok. Önemli bir şey daha var. 15 Temmuz kalkışması oldu. 2010\'da o referandum olmasaydı 15 Temmuz olmazdı. Kendilerini gittim uyardım dinlemediler. Bu aziz millet kendilerini çukurdan aldı çıkardı. 249 insanımız şehit oldu. Aradan zaman geçti, ilk iş olarak harp okullarını kapattılar. Harp okuluna verilen öğrenci bu devlete emanettir. FETÖ\'nün, metönün, ketonun eline düştüyse kabahat senin. Hepsi gariban Anadolu çocukları. Zenginler, hainler, damatlar, gelinler kaçtı, garipler sopa yiyor. Bunu bahane ederek harp okullarını kapattı. Binalara savaş açtı. İlk işim Kuleli ve Işıklar askeri liselerini açmak olacak. GATA\'yı kapattılar. Derhal GATA\'yı açacağım. Harp akademilerini açacağım. Binalarla savaş olmaz. Bunlar bu devleti ele geçirmek için yola çıktılar. Yönetmek akıllarından geçmedi. Dün FETÖ ile yarın keto ile hayatımızda olacak\" dedi.

ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI

Akşener, Abdullah Gül\'ün çatı adaylı olacağı iddiaları için de, \"Abdullah Gül\'ü kabul etseydim, iki milli görüşçü arasında karar veriyor olacaktınız. Bu direnç, bu tavır sizin içindir. Ne kadar birbirine benzemezin kuyruğu birbirine değiyormuşuz. Birbiriyle alakası olmayan ne kadar insan Meral Akşener\'e çemkiriyor. Cumhur ittifakının karşısında Millet İttifakı\'nı kurduk. An itibariyle Millet İttifakı, Cumhur İttifakı\'nı geçiyor. Bendeki bilgiler bu. Meclisi alacağız ama cumhurbaşkanlığını da almamız gerekiyor. Az önceki sorunun cevabını verdikten sonra oylarınızı kullanacaksınız. Başaracağız\" dedi.

Akşener, konuşması bittikten sonra alandakilerle vedalaşarak İzmir\'den ayrıldı.

Umut KARAKOYUN / İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI